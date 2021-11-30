https://ria.ru/20211130/putin-1761431216.html
Путин выступает на заседании форума "Россия зовет!"
Путин выступает на заседании форума "Россия зовет!" - РИА Новости, 30.11.2021
Путин выступает на заседании форума "Россия зовет!"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:19
2021-11-30T14:19
2021-11-30T14:19
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
владимир путин
втб капитал
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Владимир Путин выступает на пленарном заседании ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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LIVE: Путин выступает на пленарном заседании инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!"
29 октября 2020. Президент РФ Владимир Путин принимает участие в работе 12-го ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовёт!" в режиме видеоконференции.
2021-11-30T14:19
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, владимир путин, втб капитал, видео
Путин выступает на заседании форума "Россия зовет!"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".
2021-11-30T14:19
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PT99M43S
Путин выступает на заседании форума "Россия зовет!"
Владимир Путин выступает на пленарном заседании ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал "Россия зовет!".