https://ria.ru/20211130/puteshestviya-1761404967.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью - РИА Новости, 30.11.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью
Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:46
2021-11-30T11:46
2021-11-30T11:46
туризм
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санкт-петербург
ростов-на-дону
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip.Самым популярным направлением оказалась Москва. В столицу отправились 14,5 процента путешественников. Четыре процента посетили Санкт-Петербург, почти три процента — Ростов-на-Дону и Казань.Средняя стоимость поездки на междугороднем автобусе составила 1300 рублей, за год цена не изменилась. Глубина бронирований осенью составила три дня.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные заказов билетов пользователей на период с 1 сентября по 30 ноября.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, санкт-петербург, ростов-на-дону, москва, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью
Москва и Петербург лидировали среди путешественников на автобусах этой осенью
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip.
Самым популярным направлением оказалась Москва. В столицу отправились 14,5 процента путешественников. Четыре процента посетили Санкт-Петербург, почти три процента — Ростов-на-Дону и Казань.
Средняя стоимость поездки на междугороднем автобусе составила 1300 рублей, за год цена не изменилась. Глубина бронирований осенью составила три дня.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные заказов билетов пользователей на период с 1 сентября по 30 ноября.