https://ria.ru/20211130/puteshestviya-1761404967.html

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью - РИА Новости, 30.11.2021

Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью

Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:46

2021-11-30T11:46

2021-11-30T11:46

туризм

казань

санкт-петербург

ростов-на-дону

москва

новости - туризм

туризм

куда поехать в выходные

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip.Самым популярным направлением оказалась Москва. В столицу отправились 14,5 процента путешественников. Четыре процента посетили Санкт-Петербург, почти три процента — Ростов-на-Дону и Казань.Средняя стоимость поездки на междугороднем автобусе составила 1300 рублей, за год цена не изменилась. Глубина бронирований осенью составила три дня.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные заказов билетов пользователей на период с 1 сентября по 30 ноября.

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

казань

санкт-петербург

ростов-на-дону

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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