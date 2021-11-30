Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211130/puteshestviya-1761404967.html
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью - РИА Новости, 30.11.2021
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью
Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:46
2021-11-30T11:46
туризм
казань
санкт-петербург
ростов-на-дону
москва
новости - туризм
туризм
куда поехать в выходные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138954/68/1389546811_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_45a1c1493e52371f34b6e527bc8ab88a.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip.Самым популярным направлением оказалась Москва. В столицу отправились 14,5 процента путешественников. Четыре процента посетили Санкт-Петербург, почти три процента — Ростов-на-Дону и Казань.Средняя стоимость поездки на междугороднем автобусе составила 1300 рублей, за год цена не изменилась. Глубина бронирований осенью составила три дня.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные заказов билетов пользователей на период с 1 сентября по 30 ноября.
https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html
казань
санкт-петербург
ростов-на-дону
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138954/68/1389546811_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0cdc4de8eee8cf93c8130977ca05ca09.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казань, санкт-петербург, ростов-на-дону, москва, новости - туризм, туризм, куда поехать в выходные
11:46 30.11.2021
 
Названы самые популярные маршруты для путешествий на автобусах этой осенью

Москва и Петербург лидировали среди путешественников на автобусах этой осенью

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Шарм-эш-Шейхе
Российские туристы в Шарм-эш-Шейхе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Эксперты рассказали, куда туристы ездили на автобусах этой осенью, сообщает OneTwoTrip.
Самым популярным направлением оказалась Москва. В столицу отправились 14,5 процента путешественников. Четыре процента посетили Санкт-Петербург, почти три процента — Ростов-на-Дону и Казань.
Средняя стоимость поездки на междугороднем автобусе составила 1300 рублей, за год цена не изменилась. Глубина бронирований осенью составила три дня.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные заказов билетов пользователей на период с 1 сентября по 30 ноября.
Природа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 08:00Туризм
Похищение невест, горы и барханы: чем удивит Северный Кавказ
 
ТуризмКазаньСанкт-ПетербургРостов-на-ДонуМоскваНовости - ТуризмТуризмкуда поехать в выходные
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализации
11:30ФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружением
11:30В Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдума
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
Лента новостейМолния
Медведев: пандемия COVID-19 вскрыла неустойчивость принципов глобализацииФСБ показала кадры с изъятым у подпольных торговцев вооружениемВ Госдуме предложили Лукашенко приехать в Крым на годовщину референдумаЛавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека