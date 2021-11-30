https://ria.ru/20211130/protsenko-1761552176.html

Проценко рассказал о работе системы здравоохранения во время пандемии

Проценко рассказал о работе системы здравоохранения во время пандемии - РИА Новости, 30.11.2021

Проценко рассказал о работе системы здравоохранения во время пандемии

Система здравоохранения в РФ стала оперативно реагировать на все волны пандемии, но проблемы с кислородом остаются нерешенными, сообщает пресс-служба "Единой... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T22:15

2021-11-30T22:15

2021-11-30T22:15

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Система здравоохранения в РФ стала оперативно реагировать на все волны пандемии, но проблемы с кислородом остаются нерешенными, сообщает пресс-служба "Единой России" со ссылкой на главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко."Система здравоохранения научилась оперативно реагировать на все волны пандемии, увеличивая количество коек и модульных госпиталей", - приводятся в сообщении слова Проценко.Он также отметил, что 28 октября правительство выделило почти 11 миллиардов рублей регионам на эти цели. Проценко добавил, что в регионах есть ряд проблем с кислородом."Благодаря совместной работе с правительством РФ выделены деньги на концентраторы кислорода", - прокомментировал замминистра здравоохранения Виктор Фисенко.Отмечается, что в ближайших планах работы "Единой России" стоят кадровые вопросы. Проценко пояснил, что выгорание и проблемы образования остаются проблемами при вопросе о подборе медперсонала.Проценко отметил, что работа комиссии будет продолжена в рамках консилиумов. Их формат был опробован в течение нескольких месяцев на площадках "Единой России".Добавляется, что представители здравоохранения из регионов поблагодарили волонтеров "Единой России" за помощь медикам во время больших нагрузок.

https://ria.ru/20211124/antiprivivochniki-1760594229.html

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общество, единая россия, здоровье - общество, коммунарка (москва), россия, виктор фисенко, денис проценко