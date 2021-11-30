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В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма
В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма - РИА Новости, 30.11.2021
В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма
Судоходство в Керченском проливе, прерванное накануне из-за шторма, восстановлено, ветер стих, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T08:22
2021-11-30T08:22
2021-11-30T08:34
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
керченский пролив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Судоходство в Керченском проливе, прерванное накануне из-за шторма, восстановлено, ветер стих, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Судоходство было приостановлено с утра понедельника из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Прохода через пролив ожидали порядка 200 судов со стороны Черного и Азовского морей."Судоходство в Керченском проливе восстановлено сегодня с утра. Ветер сменился. Сейчас всего порядка 11 метров в секунду. Поэтому решено было возобновить судоходство в проливе", - сказал Кравченко.Протяжённость Керченского пролива составляет порядка 45 километров.Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму из-за сильного ветра на 29-30 ноября.
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керченский пролив
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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив
08:22 30.11.2021 (обновлено: 08:34 30.11.2021)
В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма
В Керченском проливе восстановили судоходство, прерванное накануне из-за шторма