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В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма

В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма - РИА Новости, 30.11.2021

В Керченском проливе восстановили судоходство после шторма

Судоходство в Керченском проливе, прерванное накануне из-за шторма, восстановлено, ветер стих, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T08:22

2021-11-30T08:22

2021-11-30T08:34

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Судоходство в Керченском проливе, прерванное накануне из-за шторма, восстановлено, ветер стих, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко.Судоходство было приостановлено с утра понедельника из-за сильного ветра с порывами до 25 метров в секунду. Прохода через пролив ожидали порядка 200 судов со стороны Черного и Азовского морей."Судоходство в Керченском проливе восстановлено сегодня с утра. Ветер сменился. Сейчас всего порядка 11 метров в секунду. Поэтому решено было возобновить судоходство в проливе", - сказал Кравченко.Протяжённость Керченского пролива составляет порядка 45 километров.Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму из-за сильного ветра на 29-30 ноября.

https://ria.ru/20211129/postradavshie-1761360366.html

керченский пролив

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федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), керченский пролив