https://ria.ru/20211130/programma-1761424172.html
В России создадут систему прогнозирования беспорядков
В России создадут систему прогнозирования беспорядков - РИА Новости, 30.11.2021
В России создадут систему прогнозирования беспорядков
Разработка программного обеспечения для прогнозирования массовых беспорядков завершится к декабрю следующего года, сообщил РИА Новости во вторник руководитель... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:21
2021-11-30T12:21
2021-11-30T12:25
технологии
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
российская электроника
объединенная приборостроительная корпорация
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Разработка программного обеспечения для прогнозирования массовых беспорядков завершится к декабрю следующего года, сообщил РИА Новости во вторник руководитель проектного офиса по системе "Безопасный город" "Объединенной приборостроительной корпорации" (управляющая структура "Росэлектроники") Андрей Мишурный.О разработке системы ранее написал "Коммерсант": по данным газеты, она будет анализировать сообщения СМИ, данные социальных сетей, "умных" камер и других источников. Если беспорядки уже начались, искусственный интеллект будет анализировать поведение толпы и рекомендовать силовикам, что делать."Сдача работ планируется к декабрю 2022 года", - сказал Мишурный.По словам специалиста, задача данного специального программного обеспечения – прогнозирование возникновения массовых беспорядков и динамики их развития в краткосрочной перспективе. В основе прогнозирования лежат методы машинного обучения."Пользователями решения станут муниципальные и региональные органы государственной власти. Однако, поскольку методика будет принадлежать МЧС России, она будет доступна для использования и на федеральном уровне", - добавил Мишурный.ПО создается в рамках работ по аппаратно-программному комплексу "Безопасный город".
https://realty.ria.ru/20210910/bigdata-1749504046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), российская электроника, объединенная приборостроительная корпорация, россия
12:21 30.11.2021 (обновлено: 12:25 30.11.2021)
В России создадут систему прогнозирования беспорядков
Разработку программного обеспечения для прогнозирования беспорядков завершат через год