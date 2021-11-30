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В Москве пробки достигли девяти баллов
В Москве пробки достигли девяти баллов - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве пробки достигли девяти баллов
Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:18
2021-11-30T19:19
общество
москва
telegram (приложение)
ленинградское шоссе (москва)
городское хозяйство москвы
яндекс
садовое кольцо (москва)
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту, на Лубянской площади, в Лубянском проезде и на Большой Лубянке.В пробках частично стоит и бульварное кольцо, в частности, Яузский бульвар, движение стоит от Чистопрудного до Рождественского бульвара, а также от Страстного до Никитского бульвара.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, северо-западе, востоке, юго-востоке и юге города.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юго-западе, востоке, юге и юго-востоке.Вылетные магистрали относительно свободны, наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, дорожная ситуация ухудшается снегом и гололедицей.Отмечается, что сейчас сложно проехать: на ТТК, Садовом кольце, Ленинском проспекте, проспекте Мира."Кроме того, на 92 км внешней стороны МКАД загорелся автомобиль в правой полосе движения - движение там ограничено по двум полосам", - говорится в сообщении.В дептрансе напомнили, что поездки на автомобилях лучше перенести на более позднее время - после 20.00.
https://ria.ru/20211126/moskva-1760836295.html
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общество, москва, telegram (приложение), ленинградское шоссе (москва), городское хозяйство москвы, яндекс, садовое кольцо (москва)
19:18 30.11.2021 (обновлено: 19:19 30.11.2021)
 
В Москве пробки достигли девяти баллов

Яндекс. Пробки: в Москве пробки достигли девяти баллов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредновогодние пробки в Москве
Предновогодние пробки в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".
Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту, на Лубянской площади, в Лубянском проезде и на Большой Лубянке.
В пробках частично стоит и бульварное кольцо, в частности, Яузский бульвар, движение стоит от Чистопрудного до Рождественского бульвара, а также от Страстного до Никитского бульвара.
Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, северо-западе, востоке, юго-востоке и юге города.
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Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.
Отдельные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юго-западе, востоке, юге и юго-востоке.
Вылетные магистрали относительно свободны, наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.
Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, дорожная ситуация ухудшается снегом и гололедицей.
Отмечается, что сейчас сложно проехать: на ТТК, Садовом кольце, Ленинском проспекте, проспекте Мира.
"Кроме того, на 92 км внешней стороны МКАД загорелся автомобиль в правой полосе движения - движение там ограничено по двум полосам", - говорится в сообщении.
В дептрансе напомнили, что поездки на автомобилях лучше перенести на более позднее время - после 20.00.
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ОбществоМоскваTelegram (приложение)Ленинградское шоссе (Москва)Городское хозяйство МосквыЯндексСадовое кольцо (Москва)
 
 
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