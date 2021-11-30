https://ria.ru/20211130/probki-1761531696.html

В Москве пробки достигли девяти баллов

В Москве пробки достигли девяти баллов - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве пробки достигли девяти баллов

Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки". РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:18

2021-11-30T19:18

2021-11-30T19:19

общество

москва

telegram (приложение)

ленинградское шоссе (москва)

городское хозяйство москвы

яндекс

садовое кольцо (москва)

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пробки в Москве во вторник вечером достигли 9 баллов, следует из данных сервиса "Яндекс. Пробки".Наибольшие пробки наблюдаются в центре города, в частности, на центральных набережных: Кремлевской, Москворецкой, а также на Большом Москворецком мосту, на Лубянской площади, в Лубянском проезде и на Большой Лубянке.В пробках частично стоит и бульварное кольцо, в частности, Яузский бульвар, движение стоит от Чистопрудного до Рождественского бульвара, а также от Страстного до Никитского бульвара.Садовое кольцо практически сомкнулось в обоих направлениях. Наибольшие заторы наблюдаются на северо-востоке, северо-западе, востоке, юго-востоке и юге города.Пробки наблюдаются и на всем протяжении Третьего транспортного кольца в обоих направлениях.Отдельные затруднения наблюдаются ещё и на МКАД, в частности на северо-западе, западе, юго-западе, востоке, юге и юго-востоке.Вылетные магистрали относительно свободны, наибольшие заторы наблюдаются на Ленинградском шоссе.Как сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта, дорожная ситуация ухудшается снегом и гололедицей.Отмечается, что сейчас сложно проехать: на ТТК, Садовом кольце, Ленинском проспекте, проспекте Мира."Кроме того, на 92 км внешней стороны МКАД загорелся автомобиль в правой полосе движения - движение там ограничено по двум полосам", - говорится в сообщении.В дептрансе напомнили, что поездки на автомобилях лучше перенести на более позднее время - после 20.00.

https://ria.ru/20211126/moskva-1760836295.html

https://ria.ru/20211126/metro-1760835882.html

москва

ленинградское шоссе (москва)

садовое кольцо (москва)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, telegram (приложение), ленинградское шоссе (москва), городское хозяйство москвы, яндекс, садовое кольцо (москва)