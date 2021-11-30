17:51 30.11.2021 (обновлено: 05:21 01.12.2021)
Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Лукашенко: поездка в Крым будет означать признание полуострова
© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказался по поводу Крыма.
"Если президент уже туда (в Крым. — Прим. ред.) приехал <…> с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", — сказал он.
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По словам главы государства, его поездка на полуостров будет означать признание его российской территорией.
"Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", — отметил Лукашенко.
Он добавил, что его уже пригласили в регион. "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", — подчеркнул президент. "У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", — сообщил глава Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что хочет начать визит с Севастополя.
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Ранее белорусский президент пожаловался, что российский лидер не взял его с собой в Крым, хотя обещал, что "покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало".
В ответ Владимир Путин порекомендовал коллеге, который не был на полуострове с момента его вхождения в состав России, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".