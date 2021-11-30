Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html
Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко
Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021
Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказался по поводу Крыма. РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T17:51
2021-12-01T05:21
республика крым
белоруссия
александр лукашенко
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761428680_77:0:1611:863_1920x0_80_0_0_18a936c2fdd5e4733c25b82e6276d7b5.jpg
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказался по поводу Крыма."Если президент уже туда (в Крым. — Прим. ред.) приехал &lt;…&gt; с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", — сказал он.По словам главы государства, его поездка на полуостров будет означать признание его российской территорией."Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", — отметил Лукашенко. Он добавил, что его уже пригласили в регион. "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", — подчеркнул президент. "У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", — сообщил глава Белоруссии.Лукашенко рассказал, что хочет начать визит с Севастополя.Ранее белорусский президент пожаловался, что российский лидер не взял его с собой в Крым, хотя обещал, что "покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало". В ответ Владимир Путин порекомендовал коллеге, который не был на полуострове с момента его вхождения в состав России, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20210812/lavrov-1745486315.html
https://ria.ru/20211111/krym-1758541926.html
https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761490606.html
республика крым
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761428680_261:0:1428:876_1920x0_80_0_0_f2f8d85f95f18f4f1dd6916eedb25bd6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, белоруссия, александр лукашенко, россия
17:51 30.11.2021 (обновлено: 05:21 01.12.2021)
 
Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Лукашенко: поездка в Крым будет означать признание полуострова

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству "Россия сегодня"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью международному информационному агентству Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Читать ria.ru в
МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказался по поводу Крыма.
"Если президент уже туда (в Крым. — Прим. ред.) приехал <…> с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", — сказал он.
Лавров: по нашему законодательству Крым входит в союзное государство - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:48
Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
По словам главы государства, его поездка на полуостров будет означать признание его российской территорией.
"Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", — отметил Лукашенко.
Он добавил, что его уже пригласили в регион. "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", — подчеркнул президент. "У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", — сообщил глава Белоруссии.
Лукашенко рассказал, что хочет начать визит с Севастополя.
Вид на гору Аю-Даг в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
11 ноября, 12:20
Макей ответил на вопрос о возможности поездки Лукашенко в Крым
Ранее белорусский президент пожаловался, что российский лидер не взял его с собой в Крым, хотя обещал, что "покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало".
В ответ Владимир Путин порекомендовал коллеге, который не был на полуострове с момента его вхождения в состав России, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Лукашенко: мы разместим у себя ядерное оружие, если НАТО отправит его в Польшу - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 16:29
Лукашенко пригрозил размещением в Белоруссии ядерного оружия
 
Республика КрымБелоруссияАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашений
11:27Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"
11:20Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Татарстане
11:19Россия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил Лавров
11:18Россия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил Лавров
11:15Медведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19
11:14Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"
11:14Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцин
11:14В России зажгли первую новогоднюю елку
11:13"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на Lada
11:08Совфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалах
11:08Минфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублей
11:08Лавров заявил о деградации международной ситуации по вине Запада
11:08Рябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством США
11:05Глава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпион
11:02Российские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе
11:00В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человека
10:58В Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавируса
10:57В Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия
10:57Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января
Лента новостейМолния
Лавров выступил против санкций к Украине за невыполнение Минских соглашенийМинцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги"Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в ТатарстанеРоссия готова прилагать усилия для урегулирования на Украине, заявил ЛавровРоссия будет жестко реагировать на недружественные шаги НАТО, заявил ЛавровМедведев призвал не допускать политизации в вопросах борьбы с COVID-19Лавров заявил о желании НАТО превратить Украину в "Антироссию"Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании странами вакцинВ России зажгли первую новогоднюю елку"АвтоВАЗ" вновь поднял цены на LadaСовфед одобрил закон о платных услугах на автовокзалахМинфин дополнительно выделит Ингушетии 1,25 миллиарда рублейЛавров заявил о деградации международной ситуации по вине ЗападаРябков призвал к прямому и откровенному диалогу с руководством СШАГлава офиса Зеленского ответил на обвинения в том, что он русский шпионРоссийские миротворцы обеспечили безопасность паломников в Карабахе В Воронежской области задержали мужчину, 24 года назад убившего человекаВ Японии выявили второй случай заражения омикрон-штаммом коронавирусаВ Польше обвинили белорусских военных в применении пневматического оружия Состояние богатейших россиян выросло на 38 миллиардов долларов с января