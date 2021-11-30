https://ria.ru/20211130/priznanie-1761509518.html

Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко

Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко - РИА Новости, 01.12.2021

Поездка в Крым будет означать признание полуострова, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказался по поводу Крыма. РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T17:51

2021-11-30T17:51

2021-12-01T05:21

республика крым

белоруссия

александр лукашенко

россия

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости высказался по поводу Крыма."Если президент уже туда (в Крым. — Прим. ред.) приехал <…> с президентом России. Слушайте, какие еще могут быть признания?! Это уже масло масляное, как в России говорят", — сказал он.По словам главы государства, его поездка на полуостров будет означать признание его российской территорией."Хотя ни для меня, ни для Путина это не секрет, и более того, это просто какой-то вопрос, которого не существует. Между мною и Путиным такого вопроса нет", — отметил Лукашенко. Он добавил, что его уже пригласили в регион. "Мое посещение Крыма, на что имею полнейшее право, под чьим бы он там протекторатом, руководством и чей бы ни был Крым. Это и мой Крым", — подчеркнул президент. "У нас определенная договоренность с Путиным, что мы в Крыму побудем", — сообщил глава Белоруссии.Лукашенко рассказал, что хочет начать визит с Севастополя.Ранее белорусский президент пожаловался, что российский лидер не взял его с собой в Крым, хотя обещал, что "покажет новинки, что там нового сделано, а сделано немало". В ответ Владимир Путин порекомендовал коллеге, который не был на полуострове с момента его вхождения в состав России, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию Гражданской войны.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745486315.html

https://ria.ru/20211111/krym-1758541926.html

https://ria.ru/20211130/oruzhie-1761490606.html

республика крым

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республика крым, белоруссия, александр лукашенко, россия