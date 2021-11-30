https://ria.ru/20211130/primore-1761376051.html
Синоптики предупредили, что мощный циклон распространится на все Приморье
Синоптики предупредили, что мощный циклон распространится на все Приморье - РИА Новости, 30.11.2021
Синоптики предупредили, что мощный циклон распространится на все Приморье
Снежный циклон, который утром вторника накрыл Владивосток, в течение дня распространится на всю территорию Приморья, а днем 1 декабря уйдет на Татарский пролив, РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T04:16
2021-11-30T04:16
2021-11-30T04:17
общество
приморский край
владивосток
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости. Снежный циклон, который утром вторника накрыл Владивосток, в течение дня распространится на всю территорию Приморья, а днем 1 декабря уйдет на Татарский пролив, сообщает Примгидромет.Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за снежного циклона, который накроет Приморье во вторник. С утра 30 ноября во Владивостоке началась метель, усилился ветер. Сейчас в городе идет сильный снег, на дорогах образовались пробки. ГИБДД запретила въезд во Владивосток большегрузов."На край начал оказывать влияние очередной активный южный циклон. По данным на 9 часов утра, он проходит север Корейского полуострова. Днем 30 ноября циклон переместится к южному побережью Приморья и ориентировочно в 16-17 часов центр циклона будет находится южнее Владивостока… В дальнейшем вихрь будет смещаться вдоль побережья Приморья в северо-восточном направлении. В течение дня ненастная погода охватит всю территорию края", - говорится в сообщении.На большей территории Приморья днем 30 ноября и ночью 1 декабря пройдет снег, наиболее интенсивный в южной половине. На юго-востоке края днем во вторник снег вперемешку с дождем. Ожидается гололед, сильный ветер, метель, снежные заносы.Днем 1 декабря циклон переместится на Татарский пролив. Снегопады в Приморском крае начнут ослабевать, но сохранится сильный ветер и метели.Ожидается, что во Владивостоке в среду ночью сохранится снег и штормовой ветер, температура понизится до минус 7-10 градусов. Днем в среду снег прекратится, но сохранится сильный ветер и будет холодно. Затем до конца рабочей недели осадков не ожидается, ветер станет тише.
https://ria.ru/20211130/tsiklon-1761373284.html
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общество, приморский край, владивосток, примгидромет
04:16 30.11.2021 (обновлено: 04:17 30.11.2021)
Синоптики предупредили, что мощный циклон распространится на все Приморье
Синоптики предупредили, что мощный снежный циклон распространится на все Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя – РИА Новости.
Снежный циклон, который утром вторника накрыл Владивосток
, в течение дня распространится на всю территорию Приморья, а днем 1 декабря уйдет на Татарский пролив, сообщает Примгидромет
.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за снежного циклона, который накроет Приморье во вторник. С утра 30 ноября во Владивостоке началась метель, усилился ветер. Сейчас в городе идет сильный снег, на дорогах образовались пробки. ГИБДД запретила въезд во Владивосток большегрузов.
"На край начал оказывать влияние очередной активный южный циклон. По данным на 9 часов утра, он проходит север Корейского полуострова. Днем 30 ноября циклон переместится к южному побережью Приморья и ориентировочно в 16-17 часов центр циклона будет находится южнее Владивостока… В дальнейшем вихрь будет смещаться вдоль побережья Приморья в северо-восточном направлении. В течение дня ненастная погода охватит всю территорию края", - говорится в сообщении.
На большей территории Приморья днем 30 ноября и ночью 1 декабря пройдет снег, наиболее интенсивный в южной половине. На юго-востоке края днем во вторник снег вперемешку с дождем. Ожидается гололед, сильный ветер, метель, снежные заносы.
Днем 1 декабря циклон переместится на Татарский пролив. Снегопады в Приморском крае
начнут ослабевать, но сохранится сильный ветер и метели.
Ожидается, что во Владивостоке в среду ночью сохранится снег и штормовой ветер, температура понизится до минус 7-10 градусов. Днем в среду снег прекратится, но сохранится сильный ветер и будет холодно. Затем до конца рабочей недели осадков не ожидается, ветер станет тише.