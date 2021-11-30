https://ria.ru/20211130/prilozheniya-1761534838.html

Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты

Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты - РИА Новости, 30.11.2021

Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты

Премьер министр Михаил Мишустин расширил перечень программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T19:37

2021-11-30T19:37

2021-11-30T20:17

общество

технологии

россия

телефон

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

михаил мишустин

книги

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер министр Михаил Мишустин расширил перечень программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах."В список <...> включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг", — сообщила пресс-служба правительства.Отмечается, что изменения начнут действовать 1 марта 2022 года — Минцифры проведет отбор бесплатных программ, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на устройствах.Решение о расширении перечня приняли для создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Вместе с тем владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться, поясняет пресс-служба.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле. Список конкретных приложений определяет Минцифры. В него попадают наиболее популярные программы с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).

https://ria.ru/20211130/internet-1761497982.html

https://ria.ru/20211115/nomera-1759046710.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, россия, телефон, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), михаил мишустин, книги