https://ria.ru/20211130/prilozheniya-1761534838.html
Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты
Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты - РИА Новости, 30.11.2021
Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты
Премьер министр Михаил Мишустин расширил перечень программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:37
2021-11-30T19:37
2021-11-30T20:17
общество
технологии
россия
телефон
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
михаил мишустин
книги
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Премьер министр Михаил Мишустин расширил перечень программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах."В список <...> включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг", — сообщила пресс-служба правительства.Отмечается, что изменения начнут действовать 1 марта 2022 года — Минцифры проведет отбор бесплатных программ, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на устройствах.Решение о расширении перечня приняли для создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Вместе с тем владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться, поясняет пресс-служба.Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле. Список конкретных приложений определяет Минцифры. В него попадают наиболее популярные программы с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).
https://ria.ru/20211130/internet-1761497982.html
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общество, технологии, россия, телефон, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), михаил мишустин, книги
19:37 30.11.2021 (обновлено: 20:17 30.11.2021)
Приложения для чтения книг добавят в список для предустановки на гаджеты
Приложения для электронных и аудиокниг добавят в список для предустановки на гаджеты
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Премьер министр Михаил Мишустин
расширил перечень программ для предустановки на продаваемых в России гаджетах.
"В список <...> включены приложения для чтения и прослушивания электронных и аудиокниг", — сообщила пресс-служба правительства.
Отмечается, что изменения начнут действовать 1 марта 2022 года — Минцифры проведет отбор бесплатных программ, которые с 1 января 2023 года будут предустановлены на устройствах.
Решение о расширении перечня приняли для создания равных конкурентных условий для российских разработчиков и западных игроков. Вместе с тем владельцы электронных устройств по-прежнему смогут самостоятельно делать выбор, какой программой пользоваться, поясняет пресс-служба.
Закон об обязательной предустановке российских программ на продаваемые в стране смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV вступил в силу в апреле. Список конкретных приложений определяет Минцифры. В него попадают наиболее популярные программы с аудиторией не менее 500 тысяч пользователей (за исключением отдельных классов программ).