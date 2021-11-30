https://ria.ru/20211130/predzime-1761500750.html

Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы

Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы - РИА Новости, 30.11.2021

Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы

Предзимья в Москве в ближайшие годы часто будут сопровождаться перепадами давления, резким изменением температуры с плюсовой на минусовую, а также сильными... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:14

2021-11-30T17:14

2021-11-30T17:14

общество

москва

погода

павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)

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МОСКВА, 30 ноя- РИА Новости. Предзимья в Москве в ближайшие годы часто будут сопровождаться перепадами давления, резким изменением температуры с плюсовой на минусовую, а также сильными ветрами, погода вторника отлично иллюстрирует будущую погоду в столице, сообщил РИА Новости доцент географического факультета МГУ Павел Константинов."Так как все это происходит после нестандартного тепла (в предшествующие дни температура превышала норму на 6-8 градусов - ред.), надо понимать, что это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Сегодня в Москве очень хороший пример грядущей погоды. Предзимья будут не спокойными, а вот такими - ветер, дождь, снег, гололедица. И со всеми проблемами, которые бывают у людей при резких переменах давления. Надо привыкать к такой погоде", - сказал Константинов.Ученый отметил, что адаптация городских коммунальных служб состоит в своевременном реагировании, уходе за зелеными насаждениями, увеличении прогностических инструментов.

https://ria.ru/20211130/pogoda-1761491597.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, погода, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)