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Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы
Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы - РИА Новости, 30.11.2021
Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы
Предзимья в Москве в ближайшие годы часто будут сопровождаться перепадами давления, резким изменением температуры с плюсовой на минусовую, а также сильными... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:14
2021-11-30T17:14
2021-11-30T17:14
общество
москва
погода
павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
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МОСКВА, 30 ноя- РИА Новости. Предзимья в Москве в ближайшие годы часто будут сопровождаться перепадами давления, резким изменением температуры с плюсовой на минусовую, а также сильными ветрами, погода вторника отлично иллюстрирует будущую погоду в столице, сообщил РИА Новости доцент географического факультета МГУ Павел Константинов."Так как все это происходит после нестандартного тепла (в предшествующие дни температура превышала норму на 6-8 градусов - ред.), надо понимать, что это то, что нас ждет в ближайшем будущем. Сегодня в Москве очень хороший пример грядущей погоды. Предзимья будут не спокойными, а вот такими - ветер, дождь, снег, гололедица. И со всеми проблемами, которые бывают у людей при резких переменах давления. Надо привыкать к такой погоде", - сказал Константинов.Ученый отметил, что адаптация городских коммунальных служб состоит в своевременном реагировании, уходе за зелеными насаждениями, увеличении прогностических инструментов.
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общество, москва, погода, павел константинов (кандидат географических наук, старший преподаватель мгу)
Москвичей предупредили о неспокойных предзимьях в ближайшие годы
Доцент МГУ Константинов предупредил москвичей о неспокойных предзимьях в ближайшие годы