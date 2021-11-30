https://ria.ru/20211130/prazdniki-1761516212.html

Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома

Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома - РИА Новости, 01.12.2021

Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома

Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.12.2021

2021-11-30T18:09

2021-11-30T18:09

2021-12-01T09:46

распространение коронавируса

новый год

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20210830/poezdka-1747786367.html

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Попова: "Новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны" Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19. 2021-11-30T18:09 true PT0M55S

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новый год, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии