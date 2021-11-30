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https://ria.ru/20211130/prazdniki-1761516212.html
Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома
Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома - РИА Новости, 01.12.2021
Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома
Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 01.12.2021
2021-11-30T18:09
2021-12-01T09:46
распространение коронавируса
новый год
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Попова: "Новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны"
Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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новый год, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
18:09 30.11.2021 (обновлено: 09:46 01.12.2021)
 
Попова рекомендовала провести новогодние праздники дома

Глава Роспотребнадзора Попова: Новый год лучше провести дома, без выезда за рубеж

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новогодние праздники лучше провести дома, без выездов за рубеж, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Я считаю, что новогодние праздники, и очень прошу об этом граждан РФ, провести дома, внутри страны, не покидая и не пересекая ее рубежи. Ситуация с закрытием границ в мире меняется, вы видите, стремительно. И у путешественников, к сожалению, есть реальный шанс вместо отдыха получить значительное количество проблем и, к сожалению, возможных проблем со здоровьем. И потерять не только потраченные деньги, но и нанести значительный ущерб своему здоровью", - сказала Попова в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.
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Распространение коронавирусаНовый годОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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