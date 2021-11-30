https://ria.ru/20211130/potok-1761428389.html
В Кремле надеются, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет
В Кремле надеются, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет - РИА Новости, 30.11.2021
В Кремле надеются, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет
В Кремле надеются, что угроз процессу сертификации "Северного потока 2" не будет, проект - в интересах всех потребителей в Европе, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:38
2021-11-30T12:38
2021-11-30T12:43
в мире
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дмитрий песков
северный поток — 2
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газпром
балтийское море
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Кремле надеются, что угроз процессу сертификации "Северного потока 2" не будет, проект - в интересах всех потребителей в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы, конечно, предпочли бы, чтобы никаких угроз для завершения процесса сертификации у "Северного потока 2" не было. Не стояли чтобы никакие угрозы. Потому что сертификация и запуск этого проекта в интересах всех европейских потребителей", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли российская сторона какую-либо угрозу для запуска "Северного потока" от того, что Украина включилась в процесс европейской сертификации.Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) 16 ноября приостановило начатую 8 сентября сертификацию Nord Stream 2 AG до выполнения компанией необходимых требований сертификации. Так, независимым оператором должна быть немецкая компания, в то время как Nord Stream AG 2 зарегистрирована в Швейцарии.Как сообщал 16 ноября немецкий регулятор, оператор "Северного потока 2" может быть сертифицирован как независимый лишь при условии реорганизации правовой формы в соответствии с правом ФРГ: немецкая "дочка" Nord Stream 2 AG должна будет стать владельцем и оператором немецкой части газопровода и вновь подать полный комплект документов для сертификации, тогда процесс будет возобновлен.Прохождение этой процедуры необходимо для начала поставок газа по газопроводу."Северный поток 2" - газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Сейчас его оператором является компания Nord Stream 2 AG с единственным акционером "Газпромом".
https://ria.ru/20211129/germaniya-1761275379.html
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Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
Как достроили "Северный поток 2": ход работ в графике
2021-11-30T12:38
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в мире, европа, дмитрий песков, северный поток — 2, украина, газпром, балтийское море, nord stream 2 ag, россия
12:38 30.11.2021 (обновлено: 12:43 30.11.2021)
В Кремле надеются, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет
Пресс-секретарь Песков надеется, что угроз сертификации "Северного потока — 2" не будет