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Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика - РИА Новости, 30.11.2021
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика
Пострадавшая в результате наезда грузовика на остановку общественного транспорта в Рязани женщина получила множественные переломы и травмы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:51
2021-11-30T19:51
происшествия
рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в результате наезда грузовика на остановку общественного транспорта в Рязани женщина получила множественные переломы и травмы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.Ранее областное УМВД сообщило, что около 16.00 на Ряжском шоссе в Рязани на остановке общественного транспорта произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения на грузовом автомобиле, уходя от столкновения с впереди остановившейся перед пешеходным переходом машиной, совершил наезд на трёх женщин, стоявших на остановке. Две из них погибли, третья госпитализирована. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)"."Пострадала женщина... Получила множественные переломы и травмы. Находится в удовлетворительном состоянии, по оценке врачей. Пациентке проводятся репозиция перелома лучевой кости, устранение вывиха плеча", - сообщили в минздраве.Собеседник уточнил, что пострадавшая получает помощь в больнице.
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происшествия, рязань, россия
19:51 30.11.2021
 
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика

Рязанский Минздрав: пострадавшая при наезде грузовика получила переломы и травмы

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в результате наезда грузовика на остановку общественного транспорта в Рязани женщина получила множественные переломы и травмы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.
Ранее областное УМВД сообщило, что около 16.00 на Ряжском шоссе в Рязани на остановке общественного транспорта произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения на грузовом автомобиле, уходя от столкновения с впереди остановившейся перед пешеходным переходом машиной, совершил наезд на трёх женщин, стоявших на остановке. Две из них погибли, третья госпитализирована. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)".
"Пострадала женщина... Получила множественные переломы и травмы. Находится в удовлетворительном состоянии, по оценке врачей. Пациентке проводятся репозиция перелома лучевой кости, устранение вывиха плеча", - сообщили в минздраве.
Собеседник уточнил, что пострадавшая получает помощь в больнице.
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