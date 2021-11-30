https://ria.ru/20211130/postradavshaya-1761536423.html
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика - РИА Новости, 30.11.2021
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика
Пострадавшая в результате наезда грузовика на остановку общественного транспорта в Рязани женщина получила множественные переломы и травмы, сообщили РИА Новости РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T19:51
2021-11-30T19:51
2021-11-30T19:51
происшествия
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РЯЗАНЬ, 30 ноя - РИА Новости. Пострадавшая в результате наезда грузовика на остановку общественного транспорта в Рязани женщина получила множественные переломы и травмы, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения региона.Ранее областное УМВД сообщило, что около 16.00 на Ряжском шоссе в Рязани на остановке общественного транспорта произошло ДТП. По предварительной информации, водитель 1982 года рождения на грузовом автомобиле, уходя от столкновения с впереди остановившейся перед пешеходным переходом машиной, совершил наезд на трёх женщин, стоявших на остановке. Две из них погибли, третья госпитализирована. В отношении водителя грузовика возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)"."Пострадала женщина... Получила множественные переломы и травмы. Находится в удовлетворительном состоянии, по оценке врачей. Пациентке проводятся репозиция перелома лучевой кости, устранение вывиха плеча", - сообщили в минздраве.Собеседник уточнил, что пострадавшая получает помощь в больнице.
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происшествия, рязань, россия
Рязанские власти рассказали о состоянии пострадавшей при наезде грузовика
Рязанский Минздрав: пострадавшая при наезде грузовика получила переломы и травмы