https://ria.ru/20211130/poshliny-1761408511.html

В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов

В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов - РИА Новости, 30.11.2021

В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов

Правительство России утвердило новые ставки таможенных пошлин на экспорт лома черных металлов со следующего года и продлило нулевую ставку на вывоз вольфрамовых РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:09

2021-11-30T11:09

2021-11-30T11:09

экономика

правительство рф

михаил мишустин

евразийский экономический союз

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154969/24/1549692404_1:0:2508:1410_1920x0_80_0_0_de4c9bc6bb33ae2bd326fd0375c5bd87.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило новые ставки таможенных пошлин на экспорт лома черных металлов со следующего года и продлило нулевую ставку на вывоз вольфрамовых руд и концентратов, пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабмина."С 2022 года в России изменятся ставки вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены и обеспечить сырьем отечественных производителей", - говорится в сообщении.Уточняется, что ставки экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов устанавливаются в размере 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну. Ставки будут действовать с 1 января в течение последующих 180 дней. Сейчас временная ставка на вывоз лома составляет 5%, но не менее 70 евро за 1 тонну."Кроме того, на два года (до 31 декабря 2023 года) продлевается нулевая пошлина на вывоз вольфрамовых руд и концентратов. Такое решение принято для поддержки производителей и недопущения остановки их деятельности из-за нехватки оборотных средств", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210701/poshliny-1739483738.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, правительство рф, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия