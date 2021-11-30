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В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов - РИА Новости, 30.11.2021
В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
Правительство России утвердило новые ставки таможенных пошлин на экспорт лома черных металлов со следующего года и продлило нулевую ставку на вывоз вольфрамовых РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:09
2021-11-30T11:09
2021-11-30T11:09
экономика
правительство рф
михаил мишустин
евразийский экономический союз
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Правительство России утвердило новые ставки таможенных пошлин на экспорт лома черных металлов со следующего года и продлило нулевую ставку на вывоз вольфрамовых руд и концентратов, пошлины будут действовать только в отношении экспорта за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба кабмина."С 2022 года в России изменятся ставки вывозных таможенных пошлин на лом и отходы черных металлов. Постановление об этом утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Это решение позволит смягчить влияние внешней конъюнктуры на внутренний рынок, скорректировать цены и обеспечить сырьем отечественных производителей", - говорится в сообщении.Уточняется, что ставки экспортных пошлин на лом и отходы черных металлов устанавливаются в размере 5%, но не менее 100 евро за 1 тонну. Ставки будут действовать с 1 января в течение последующих 180 дней. Сейчас временная ставка на вывоз лома составляет 5%, но не менее 70 евро за 1 тонну."Кроме того, на два года (до 31 декабря 2023 года) продлевается нулевая пошлина на вывоз вольфрамовых руд и концентратов. Такое решение принято для поддержки производителей и недопущения остановки их деятельности из-за нехватки оборотных средств", - отмечается в сообщении.
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экономика, правительство рф, михаил мишустин, евразийский экономический союз, россия
В России вырастет пошлина на вывоз лома черных металлов
Правительство утвердило повышение пошлины на вывоз лома черных металлов