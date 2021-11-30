https://ria.ru/20211130/port-1761469687.html

Порт "Лавна" станет резидентом ТОР "Столица Арктики" в 2022 году

Порт "Лавна" станет резидентом ТОР "Столица Арктики" в 2022 году - РИА Новости, 30.11.2021

Порт "Лавна" станет резидентом ТОР "Столица Арктики" в 2022 году

ООО "Морской торговый порт "Лавна" станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в первом квартале следующего года, сообщил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:09

2021-11-30T15:09

2021-11-30T15:09

мурманская область

экономика

мурманская область

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МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. ООО "Морской торговый порт "Лавна" станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в первом квартале следующего года, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей поездки заместителя министра транспорта России Василия Десяткова и генерального директора АО "ГТЛК" Евгения Дитриха в Мурманскую область."У нас подписана дорожная карта с ГТЛК, и в первом квартале следующего года порт "Лавна" станет резидентом нашей территории опережающего развития со всеми вытекающими последствиями. С одной стороны, это налоговые льготы, с другой – в текущем режиме это будет давать нам возможность получать налоги от тех строителей, которые здесь работают сегодня", - сказал Чибис.Ранее порт "Лавна" сменил место регистрации с Мурманска на Кольский район Мурманской области. Порт является стратегически важным объектом для региона. Строительство порта, основной задачей которого станет перегрузка угля, стартовало в середине сентября на западном берегу Кольского залива. Работы начались в рамках дорожной карты, актуализированной правительством страны."Мурманский транспортный узел, железная дорога на западный берег дает совершенно другие возможности для освоения западного берега и логистического транспортного узла в нашем незамерзающем порту. Я уверен, что эта задача будет решена. Сегодня мы видим активное строительство нового порта", - добавил Чибис.На первом этапе проекта предусмотрено строительство угольного терминала мощностью 18 миллионов тонн в год в 2023 году и железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах (46 км) для увеличения провозной способности до 24 миллионов тонн в год. На втором этапе предполагается строительство контейнерного терминала по приемке-обработке контейнеров и генеральных грузов. В рамках расширения универсального порта "Лавна" рассматривается возможность перевалки и иных типов грузов помимо угля и контейнеров."Лавна" – важная часть программы развития Мурманского транспортного узла. Проект входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

https://ria.ru/20211126/murmansk-1760930166.html

https://ria.ru/20211127/biznesmeny-1761072709.html

мурманская область

мурманск

кольский залив

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экономика, мурманская область, мурманск, андрей чибис, гтлк, кольский залив, россия