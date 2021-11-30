Порт "Лавна" станет резидентом ТОР "Столица Арктики" в 2022 году
Глава Мурманской области Чибис: порт "Лавна" станет резидентом ТОР "Столица Арктики"
© Фото : министерство информационной политики Мурманской областиСтроительство морского торгового порта "Лавна" в Мурманской области
МУРМАНСК, 30 ноя – РИА Новости. ООО "Морской торговый порт "Лавна" станет резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Столица Арктики" в первом квартале следующего года, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе рабочей поездки заместителя министра транспорта России Василия Десяткова и генерального директора АО "ГТЛК" Евгения Дитриха в Мурманскую область.
"У нас подписана дорожная карта с ГТЛК, и в первом квартале следующего года порт "Лавна" станет резидентом нашей территории опережающего развития со всеми вытекающими последствиями. С одной стороны, это налоговые льготы, с другой – в текущем режиме это будет давать нам возможность получать налоги от тех строителей, которые здесь работают сегодня", - сказал Чибис.
Ранее порт "Лавна" сменил место регистрации с Мурманска на Кольский район Мурманской области. Порт является стратегически важным объектом для региона. Строительство порта, основной задачей которого станет перегрузка угля, стартовало в середине сентября на западном берегу Кольского залива. Работы начались в рамках дорожной карты, актуализированной правительством страны.
"Мурманский транспортный узел, железная дорога на западный берег дает совершенно другие возможности для освоения западного берега и логистического транспортного узла в нашем незамерзающем порту. Я уверен, что эта задача будет решена. Сегодня мы видим активное строительство нового порта", - добавил Чибис.
На первом этапе проекта предусмотрено строительство угольного терминала мощностью 18 миллионов тонн в год в 2023 году и железнодорожной инфраструктуры на ближних подходах (46 км) для увеличения провозной способности до 24 миллионов тонн в год. На втором этапе предполагается строительство контейнерного терминала по приемке-обработке контейнеров и генеральных грузов. В рамках расширения универсального порта "Лавна" рассматривается возможность перевалки и иных типов грузов помимо угля и контейнеров.
"Лавна" – важная часть программы развития Мурманского транспортного узла. Проект входит в число приоритетных направлений Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.