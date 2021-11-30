Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу
Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу со стороны Белоруссии
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши сообщает о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии, произошедших минувшей ночью.
"Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове", - говорится в сообщении.
Польские пограничники рассказали, что около 2.30 ночи (4.30 мск) на участке, охраняемом заставой в Шудзялове, "группа агрессивных иностранцев пыталась силой пересечь границу из Белоруссии в Польшу, в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского бросали камни, металлические трубы и петарды".
Всего по данным пограничников за минувшие сутки незаконно пересечь границу на белорусском направлении пытались 134 человека. За пособничество в нелегальной миграции были задержаны двое граждан Украины.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.