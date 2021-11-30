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Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу
Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу - РИА Новости, 30.11.2021
Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу
Пограничная стража Польши сообщает о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии, произошедших минувшей ночью. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T11:26
2021-11-30T11:26
в мире
белоруссия
минск
польша
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши сообщает о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии, произошедших минувшей ночью."Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове", - говорится в сообщении.Польские пограничники рассказали, что около 2.30 ночи (4.30 мск) на участке, охраняемом заставой в Шудзялове, "группа агрессивных иностранцев пыталась силой пересечь границу из Белоруссии в Польшу, в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского бросали камни, металлические трубы и петарды".Всего по данным пограничников за минувшие сутки незаконно пересечь границу на белорусском направлении пытались 134 человека. За пособничество в нелегальной миграции были задержаны двое граждан Украины.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:26 30.11.2021
 
Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу

Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу со стороны Белоруссии

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкБеженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги"
Беженцы в очереди за продуктами в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши сообщает о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии, произошедших минувшей ночью.
"Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове", - говорится в сообщении.
Польские пограничники рассказали, что около 2.30 ночи (4.30 мск) на участке, охраняемом заставой в Шудзялове, "группа агрессивных иностранцев пыталась силой пересечь границу из Белоруссии в Польшу, в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского бросали камни, металлические трубы и петарды".
Всего по данным пограничников за минувшие сутки незаконно пересечь границу на белорусском направлении пытались 134 человека. За пособничество в нелегальной миграции были задержаны двое граждан Украины.
На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.
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В миреБелоруссияМинскПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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