https://ria.ru/20211130/polsha-1761412081.html

Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу

Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу - РИА Новости, 30.11.2021

Мигранты за ночь дважды пытались прорваться через польскую границу

Пограничная стража Польши сообщает о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии, произошедших минувшей ночью. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:26

2021-11-30T11:26

2021-11-30T11:26

в мире

белоруссия

минск

польша

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 30 ноя – РИА Новости. Пограничная стража Польши сообщает о двух попытках штурма границы со стороны Белоруссии, произошедших минувшей ночью."Группы агрессивных иностранцев форсировали границу на участках застав в Мельнике и в Шудзялове", - говорится в сообщении.Польские пограничники рассказали, что около 2.30 ночи (4.30 мск) на участке, охраняемом заставой в Шудзялове, "группа агрессивных иностранцев пыталась силой пересечь границу из Белоруссии в Польшу, в сотрудников Пограничной стражи и солдат Войска польского бросали камни, металлические трубы и петарды".Всего по данным пограничников за минувшие сутки незаконно пересечь границу на белорусском направлении пытались 134 человека. За пособничество в нелегальной миграции были задержаны двое граждан Украины.На границе Белоруссии и Польши последние недели скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами.

https://radiosputnik.ria.ru/20211129/ibragimov-1761355085.html

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минск

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в мире, белоруссия, минск, польша, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии