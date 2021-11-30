https://ria.ru/20211130/pole_chudes-1761481706.html

Телеигру "Поле чудес" перезапустят под новым названием

Телеигру "Поле чудес" перезапустят под новым названием - РИА Новости, 30.11.2021

Телеигру "Поле чудес" перезапустят под новым названием

Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" телекомпанией "ВИД", однако достигнута договоренность о приобретении у... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:54

2021-11-30T15:54

2021-11-30T19:41

общество

леонид якубович

первый канал (телеканал)

телевидение

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Первый канал принял решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" телекомпанией "ВИД", однако достигнута договоренность о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune — шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем начнет выходить с января 2022 года, сообщает пресс-служба канала.Как отмечается в пресс-релизе, решение не продлевать контракт с производителем проекта "Поле чудес" телекомпанией "ВИД" было принято в связи с нецелесообразностью заключения нового договора на предложенных каналу изменившихся условиях. Первый канал благодарен коллегам за долгие годы плодотворной работы и совместные проекты, вошедшие в историю отечественного телевидения."Первый канал достиг договоренности о приобретении у компании CBS официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune, когда-то послужившую источником творческого вдохновения для авторов российского капитал-шоу. И с января 2022 года в эфире Первого канала — как всегда по пятницам — начнет выходить шоу "Наше Поле чудес" с Леонидом Якубовичем, народным артистом России и художественным руководителем программы", — говорится в сообщении.Якубович считает, что 31 год программе — это так много, что "не грех и встряхнуться". "Начинается новый этап, в который мы входим с огромным опытом, любовью к своей работе и уважением к зрителю," — добавил Якубович.Как сообщается в пресс-релизе, "Поле чудес" — одна из старейших и самых любимых в России программ, созданная Владом Листьевым и Анатолием Лысенко. Более 30 лет эфирной жизни, более полутора тысяч выпусков. Это давно уже не просто телепроект. И даже не одна из важных строчек в биографии канала. Это часть истории всей страны.

https://ria.ru/20201025/yakubovich-1581479848.html

https://ria.ru/20201030/podarki-1582307737.html

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общество, леонид якубович, первый канал (телеканал), телевидение, россия