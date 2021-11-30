https://ria.ru/20211130/pogoda-1761491597.html

Синоптики рассказали о погоде в декабре

Синоптики рассказали о погоде в декабре - РИА Новости, 30.11.2021

Синоптики рассказали о погоде в декабре

Температура в декабре в России на большей части территории будет около средних многолетний значений, следует из прогноза Гидрометцентра. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:33

2021-11-30T16:33

2021-11-30T16:54

общество

забайкальский край

таймыр

гидрометцентр

чукотка

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Температура в декабре в России на большей части территории будет около средних многолетний значений, следует из прогноза Гидрометцентра."В Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, в Приволжском федеральном округе, Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе — на один градус выше нормы", — говорится на сайте службы.Средняя месячная температура воздуха на большей части Азиатской территории будет на один-полтора градуса выше средних многолетних значений, на Крайнем Севере Уральского федерального округа, на Таймыре, в северной половине Якутии и Хабаровского края, в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке — около нормы.Как уточняется в сообщении, осадки предполагается около среднего многолетнего количества.На юге Уральского федерального округа, на Таймыре, большей части территории Якутии и Хабаровского края, в Амурской области этот показатель ожидается меньше нормы, в Туруханском муниципальном округе, на юге Сибирского федерального округа, на западе Забайкальского края, на Чукотке и юге Камчатки — больше.В Калининградской и Архангельской областях, на востоке Северо-Западного федерального округа, в Воронежской и Белгородской областях, на севере Южного федерального округа их ожидают около среднего многолетнего количества; на остальной территории — больше нормы".

https://ria.ru/20211130/gololed-1761375023.html

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761190930.html

забайкальский край

таймыр

чукотка

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общество, забайкальский край, таймыр, гидрометцентр, чукотка