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ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников

ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников - РИА Новости, 30.11.2021

ВТБ за два года направит 2,5 млрд рублей на поддержку льготников

В 2021-2022 гг. объем поддержки льготных категорий клиентов ВТБ достигнет 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T11:57

2021-11-30T11:57

2021-11-30T11:57

инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В 2021-2022 гг. объем поддержки льготных категорий клиентов ВТБ достигнет 2,5 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Семьи с детьми, которые переведут зачисление соцвыплат на карту банка, получат по 2000 рублей и бесплатную страховку от мошенничества, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Анатолий Печатников на Инвестиционном форуме ВТБ Капитал "РОССИЯ ЗОВЕТ!".ВТБ окажет поддержку клиентам, на карту которых будут зачисляться государственные пособия на детей. Для этого им достаточно с 1 декабря 2021 года до 31 марта 2022 года перевести начисление социальных выплат на счет в ВТБ, при необходимости выпустив карту банка платежной системы "Мир"."ВТБ придерживается принципов устойчивого развития. Сегодня кредитным организациям нужно не только наращивать объемы продаж и прибыль, но и дополнительно поддерживать льготные категории населения, улучшать их финансовое положение. Такая адресная помощь – фундаментальная часть ESG-платформы ВТБ, и мы призываем все банки следовать нашему социальному подходу. В этом году мы уже поддержали пенсионеров и семьи с детьми-школьниками, а сейчас запускаем новый комплексный проект – помощь клиентам, получающим от государства пособия на детей. По нашим оценкам, ее смогут получить свыше 25 тысяч семей. Обслуживание счета, получение и снятие госвыплат с карты, а также защита денег от мошенничества останутся бесплатными – это наш основной принцип работы с льготными категориями населения", – заявил Печатников, слова которого приводит пресс-служба.Три вида наиболее распространенных выплат на детей можно перевести на счет в ВТБ через единый портал Госуслуг. Для перевода остальных видов детских пособий пока требуется визит в соответствующие ведомства.Ранее ВТБ на 10% увеличил для клиентов размер "школьных" пособий от государства – поддержку банка получили более 500 тысяч семей. Оказана поддержка представителям старшего поколения. Бесплатная страховка карт и счетов от мошенничества компенсирует потерю средств, если злоумышленники обманом выманили у клиента деньги или данные карты с помощью приемов социальной инженерии, а также при других видах мошеннических списаний. Максимальная сумма возмещения составляет 100 тысяч рублей.Онкострахование детей, родители которых получают "детские" госвыплаты на карту "Мир" ВТБ, покрывает лечение большинства новообразований и предусматривает терапию "под ключ", в том числе проведение операций, поиск донора костного мозга, авиабилеты для больного ребенка и сопровождающего взрослого.

https://ria.ru/20211125/rabotodatel-1760752436.html

https://ria.ru/20211122/sotsproekty-1760194266.html

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