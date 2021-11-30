Рита Ора, Шер, Игги Поп: вышел календарь Pirelli на 2022 год

Рита Ора, Шер, Игги Поп и рок: вышел календарь Pirelli на 2022 год
Компания Pirelli не делала свой календарь на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Поэтому этот выпуск стал долгожданным
Обложку календаря украсил портрет американской певицы St. Vincent (Энн Эрин Кларк). Она расслаблено смотрит в объектив, а на языке держит медиатор с названием компании. Исполнительница также появляется на снимках, посвященных январю.
Компания Pirelli не делала свой календарь на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Поэтому этот выпуск стал долгожданным
Обложку календаря украсил портрет американской певицы St. Vincent (Энн Эрин Кларк). Она расслаблено смотрит в объектив, а на языке держит медиатор с названием компании. Исполнительница также появляется на снимках, посвященных январю.
На задней обложке календаря разместили яркий снимок фронтмена The Stooges и "крестного отца" панка Игги Попа.
Торс рокера выкрашен серебряной краской, что, по замыслу Адамса, является отсылкой к знаменитому сценическому образу музыканта начала 1970-х годов.
Игги Поп также украсил август.
На задней обложке календаря разместили яркий снимок фронтмена The Stooges и "крестного отца" панка Игги Попа.
Торс рокера выкрашен серебряной краской, что, по замыслу Адамса, является отсылкой к знаменитому сценическому образу музыканта начала 1970-х годов.
Игги Поп также украсил август.
Каждый месяц привязан к какому-то временному интервалу. Так фотограф решил проследить за жизнью знаменитостей, которые находятся в постоянных разъездах и гастролях, в воображаемом дне. Январь начинается в 07:45 с экстерьеров легендарного голливудского отеля Chateau Marmont. Февраль приходит в 10:13.
В Марте события происходят в 10:42. На этом снимке зрители видят колумбийско-американскую певицу Кали Учис (на фото), которая наслаждается "выходным днем у бассейна".
Каждый месяц привязан к какому-то временному интервалу. Так фотограф решил проследить за жизнью знаменитостей, которые находятся в постоянных разъездах и гастролях, в воображаемом дне. Январь начинается в 07:45 с экстерьеров легендарного голливудского отеля Chateau Marmont. Февраль приходит в 10:13.
В Марте события происходят в 10:42. На этом снимке зрители видят колумбийско-американскую певицу Кали Учис (на фото), которая наслаждается "выходным днем у бассейна".
В 11:38 наступает Апрель. Здесь американская рэперша Saweetie "выезжает из отеля Scalinatella", расположенном на итальянском острове Капри. Она позирует в вестибюле и толкает высокую тележку с багажом в совсем небольшом серебряном платье, стоя на высоких каблуках.
В 11:38 наступает Апрель. Здесь американская рэперша Saweetie "выезжает из отеля Scalinatella", расположенном на итальянском острове Капри. Она позирует в вестибюле и толкает высокую тележку с багажом в совсем небольшом серебряном платье, стоя на высоких каблуках.
В мае день продолжается у Шер. Актриса и певица "уже за кулисами" в 14:43. Она стоит рядом с зеркалом в пустой гримерной дворцового театра в центре Лос-Анджелеса и грустит.
В мае день продолжается у Шер. Актриса и певица "уже за кулисами" в 14:43. Она стоит рядом с зеркалом в пустой гримерной дворцового театра в центре Лос-Анджелеса и грустит.
R&B-исполнительница Нормани — звезда июньских страниц календаря. В 15:28 она "отдыхает в автобусе перед саундчеком".
R&B-исполнительница Нормани — звезда июньских страниц календаря. В 15:28 она "отдыхает в автобусе перед саундчеком".
К июлю 18:25, актриса и певица Дженнифер Хадсон радуется очередному успешному шоу в гримерной, заваленной цветами.
К июлю 18:25, актриса и певица Дженнифер Хадсон радуется очередному успешному шоу в гримерной, заваленной цветами.
Экс-возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс, снялась на сентябрьских страницах. Здесь фотограф запечатлел ночь — 00:12. На снимках Граймс позирует в футуристической одежде среди гигантских компьютеров "в своей студии".
Экс-возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс, снялась на сентябрьских страницах. Здесь фотограф запечатлел ночь — 00:12. На снимках Граймс позирует в футуристической одежде среди гигантских компьютеров "в своей студии".
К октябрю, на часах уже 01:42. А это значит, что можно отдохнуть. Об этом рассказывают снимки китайско-американского рэпера Бохана Феникса, который "возвращается в отель".
К октябрю, на часах уже 01:42. А это значит, что можно отдохнуть. Об этом рассказывают снимки китайско-американского рэпера Бохана Феникса, который "возвращается в отель".
Для ноябрьских страниц под названием "после шоу" (03:02) Адамсу позировала британская певица, автор песен и актриса Рита Ора. На одном из кадров она откидывается в ванне, одетая в откровенное платье-кольчугу.
Для ноябрьских страниц под названием "после шоу" (03:02) Адамсу позировала британская певица, автор песен и актриса Рита Ора. На одном из кадров она откидывается в ванне, одетая в откровенное платье-кольчугу.
На декабрьских страницах свое путешествие в 04:12 завершает сам Брайан Адамс, и сразу отправляется на следующее выступление, прихватив с собой гитару.
На декабрьских страницах свое путешествие в 04:12 завершает сам Брайан Адамс, и сразу отправляется на следующее выступление, прихватив с собой гитару.
По словам фотографа, он создал снимки для нового календаря всего за три съемочных дня. В это время он успел поработать с десятью звездами (девять из которых снял за два дня).
Адамс признается, что этот проект был сложной задачей.
"Было бы очень и очень непросто описать все, что происходит "В дороге" за пару дней", — отметил он.
По словам фотографа, он создал снимки для нового календаря всего за три съемочных дня. В это время он успел поработать с десятью звездами (девять из которых снял за два дня).
Адамс признается, что этот проект был сложной задачей.
"Было бы очень и очень непросто описать все, что происходит "В дороге" за пару дней", — отметил он.