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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211130/pirelli-1761340054.html
Рита Ора, Шер, Игги Поп: вышел календарь Pirelli на 2022 год
Рита Ора, Шер, Игги Поп: вышел календарь Pirelli на 2022 год - РИА Новости, 30.11.2021
Рита Ора, Шер, Игги Поп: вышел календарь Pirelli на 2022 год
Компания Pirelli представила свой ежегодный календарь. В этот раз темой стали гастроли и переезды музыкантов. Назвали проект — "On the Road" ("В дороге"), а все РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:25
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фото
культура
фотография
шер
игги поп
pirelli
новости культуры
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Компания Pirelli представила свой ежегодный календарь. В этот раз темой стали гастроли и переезды музыкантов. Назвали проект — "On the Road" ("В дороге"), а все снимки сделал канадский рокер и фотограф Брайан Адамс. Позировали ему звезды первой величины, включая Шер, Риту Ору и Игги Попа. О том, что у них получилось, — в фотоленте РИА Новости.
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РИА Новости
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фото, фото, фотография, шер, игги поп, pirelli, новости культуры, стиль жизни, рита ора, звезды, знаменитости, музыка
13:25 30.11.2021
 
Рита Ора, Шер, Игги Поп: вышел календарь Pirelli на 2022 год

Рита Ора, Шер, Игги Поп и рок: вышел календарь Pirelli на 2022 год

Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Компания Pirelli представила свой ежегодный календарь. В этот раз темой стали гастроли и переезды музыкантов. Назвали проект — "On the Road" ("В дороге"), а все снимки сделал канадский рокер и фотограф Брайан Адамс. Позировали ему звезды первой величины, включая Шер, Риту Ору и Игги Попа. О том, что у них получилось, — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

Компания Pirelli не делала свой календарь на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Поэтому этот выпуск стал долгожданным

Обложку календаря украсил портрет американской певицы St. Vincent (Энн Эрин Кларк). Она расслаблено смотрит в объектив, а на языке держит медиатор с названием компании. Исполнительница также появляется на снимках, посвященных январю.

St. Vincent в календаре Pirelli-2022 В дороге. Обложка
1 из 12

Компания Pirelli не делала свой календарь на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Поэтому этот выпуск стал долгожданным

Обложку календаря украсил портрет американской певицы St. Vincent (Энн Эрин Кларк). Она расслаблено смотрит в объектив, а на языке держит медиатор с названием компании. Исполнительница также появляется на снимках, посвященных январю.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

На задней обложке календаря разместили яркий снимок фронтмена The Stooges и "крестного отца" панка Игги Попа.

Торс рокера выкрашен серебряной краской, что, по замыслу Адамса, является отсылкой к знаменитому сценическому образу музыканта начала 1970-х годов.

Игги Поп также украсил август.

Игги Поп в календаре Pirelli-2022 В дороге. Обложка
2 из 12

На задней обложке календаря разместили яркий снимок фронтмена The Stooges и "крестного отца" панка Игги Попа.

Торс рокера выкрашен серебряной краской, что, по замыслу Адамса, является отсылкой к знаменитому сценическому образу музыканта начала 1970-х годов.

Игги Поп также украсил август.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

Каждый месяц привязан к какому-то временному интервалу. Так фотограф решил проследить за жизнью знаменитостей, которые находятся в постоянных разъездах и гастролях, в воображаемом дне. Январь начинается в 07:45 с экстерьеров легендарного голливудского отеля Chateau Marmont. Февраль приходит в 10:13.

В Марте события происходят в 10:42. На этом снимке зрители видят колумбийско-американскую певицу Кали Учис (на фото), которая наслаждается "выходным днем ​​у бассейна".

Кали Учис в календаре Pirelli-2022 В дороге. Март
3 из 12

Каждый месяц привязан к какому-то временному интервалу. Так фотограф решил проследить за жизнью знаменитостей, которые находятся в постоянных разъездах и гастролях, в воображаемом дне. Январь начинается в 07:45 с экстерьеров легендарного голливудского отеля Chateau Marmont. Февраль приходит в 10:13.

В Марте события происходят в 10:42. На этом снимке зрители видят колумбийско-американскую певицу Кали Учис (на фото), которая наслаждается "выходным днем ​​у бассейна".

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

В 11:38 наступает Апрель. Здесь американская рэперша Saweetie "выезжает из отеля Scalinatella", расположенном на итальянском острове Капри. Она позирует в вестибюле и толкает высокую тележку с багажом в совсем небольшом серебряном платье, стоя на высоких каблуках.

Saweetie в календаре Pirelli-2022 В дороге. Апрель
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В 11:38 наступает Апрель. Здесь американская рэперша Saweetie "выезжает из отеля Scalinatella", расположенном на итальянском острове Капри. Она позирует в вестибюле и толкает высокую тележку с багажом в совсем небольшом серебряном платье, стоя на высоких каблуках.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

В мае день продолжается у Шер. Актриса и певица "уже за кулисами" в 14:43. Она стоит рядом с зеркалом в пустой гримерной дворцового театра в центре Лос-Анджелеса и грустит.

Шер в календаре Pirelli-2022 В дороге. Май
5 из 12

В мае день продолжается у Шер. Актриса и певица "уже за кулисами" в 14:43. Она стоит рядом с зеркалом в пустой гримерной дворцового театра в центре Лос-Анджелеса и грустит.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

R&B-исполнительница Нормани — звезда июньских страниц календаря. В 15:28 она "отдыхает в автобусе перед саундчеком".

Нормани в календаре Pirelli-2022 В дороге. Июнь
6 из 12

R&B-исполнительница Нормани — звезда июньских страниц календаря. В 15:28 она "отдыхает в автобусе перед саундчеком".

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

К июлю 18:25, актриса и певица Дженнифер Хадсон радуется очередному успешному шоу в гримерной, заваленной цветами.

Дженнифер Хадсон в календаре Pirelli-2022 В дороге. Июль
7 из 12

К июлю 18:25, актриса и певица Дженнифер Хадсон радуется очередному успешному шоу в гримерной, заваленной цветами.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

Экс-возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс, снялась на сентябрьских страницах. Здесь фотограф запечатлел ночь — 00:12. На снимках Граймс позирует в футуристической одежде среди гигантских компьютеров "в своей студии".

Граймс в календаре Pirelli-2022 В дороге. Сентябрь
8 из 12

Экс-возлюбленная Илона Маска, канадская певица Граймс, снялась на сентябрьских страницах. Здесь фотограф запечатлел ночь — 00:12. На снимках Граймс позирует в футуристической одежде среди гигантских компьютеров "в своей студии".

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

К октябрю, на часах уже 01:42. А это значит, что можно отдохнуть. Об этом рассказывают снимки китайско-американского рэпера Бохана Феникса, который "возвращается в отель".

Бохан Финикс в календаре Pirelli-2022 В дороге. Октябрь
9 из 12

К октябрю, на часах уже 01:42. А это значит, что можно отдохнуть. Об этом рассказывают снимки китайско-американского рэпера Бохана Феникса, который "возвращается в отель".

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

Для ноябрьских страниц под названием "после шоу" (03:02) Адамсу позировала британская певица, автор песен и актриса Рита Ора. На одном из кадров она откидывается в ванне, одетая в откровенное платье-кольчугу.

Рита Ора в календаре Pirelli-2022 В дороге. Ноябрь
10 из 12

Для ноябрьских страниц под названием "после шоу" (03:02) Адамсу позировала британская певица, автор песен и актриса Рита Ора. На одном из кадров она откидывается в ванне, одетая в откровенное платье-кольчугу.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

На декабрьских страницах свое путешествие в 04:12 завершает сам Брайан Адамс, и сразу отправляется на следующее выступление, прихватив с собой гитару.

Гитара в календаре Pirelli-2022 В дороге. Декабрь
11 из 12

На декабрьских страницах свое путешествие в 04:12 завершает сам Брайан Адамс, и сразу отправляется на следующее выступление, прихватив с собой гитару.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

По словам фотографа, он создал снимки для нового календаря всего за три съемочных дня. В это время он успел поработать с десятью звездами (девять из которых снял за два дня).

Адамс признается, что этот проект был сложной задачей.

"Было бы очень и очень непросто описать все, что происходит "В дороге" за пару дней", — отметил он.

Брайан Адамс в календаре Pirelli-2022 В дороге. Декабрь
12 из 12

По словам фотографа, он создал снимки для нового календаря всего за три съемочных дня. В это время он успел поработать с десятью звездами (девять из которых снял за два дня).

Адамс признается, что этот проект был сложной задачей.

"Было бы очень и очень непросто описать все, что происходит "В дороге" за пару дней", — отметил он.

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams
 
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