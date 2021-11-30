Рита Ора, Шер, Игги Поп: вышел календарь Pirelli на 2022 год

© Фото : Pirelli Calendar by Bryan Adams

Каждый месяц привязан к какому-то временному интервалу. Так фотограф решил проследить за жизнью знаменитостей, которые находятся в постоянных разъездах и гастролях, в воображаемом дне. Январь начинается в 07:45 с экстерьеров легендарного голливудского отеля Chateau Marmont. Февраль приходит в 10:13.

В Марте события происходят в 10:42. На этом снимке зрители видят колумбийско-американскую певицу Кали Учис (на фото), которая наслаждается "выходным днем ​​у бассейна".