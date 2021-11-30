https://ria.ru/20211130/pes-1761423177.html

В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры

В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры - РИА Новости, 30.11.2021

В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры

Полицейские в Саратове помогли освободить собаку из запертой квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:16

2021-11-30T12:16

2021-11-30T12:28

происшествия

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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Полицейские в Саратове помогли освободить собаку из запертой квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в социальных сетях появился пост о том, что жительница Саратова выгнала своих квартирантов, вещи выбросила в подъезд, а их собаку на несколько дней заперла в квартире. На фото, опубликованном вместо с постом, изображены двое людей, сидящих на вещах в подъезде.В полицейском главке РИА Новости подтвердили, что в отдел полиции обратились жители многоквартирного дома по улице Ак. Антонова с заявлением о том, что в одной из квартир заперта собака."Сотрудники полиции оперативно установили личность хозяйки квартиры и вызвали ее на адрес. После беседы 56-летняя женщина открыла дверь в квартиру и выпустила животное", - сказала собеседница агентства.

https://ria.ru/20211108/politsiya-1758077492.html

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происшествия, животные, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия