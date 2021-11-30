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Хорошие новости
https://ria.ru/20211130/pes-1761423177.html
В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры
В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры - РИА Новости, 30.11.2021
В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры
Полицейские в Саратове помогли освободить собаку из запертой квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:16
2021-11-30T12:28
происшествия
животные
саратов
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
россия
хорошие новости
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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Полицейские в Саратове помогли освободить собаку из запертой квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.Ранее в социальных сетях появился пост о том, что жительница Саратова выгнала своих квартирантов, вещи выбросила в подъезд, а их собаку на несколько дней заперла в квартире. На фото, опубликованном вместо с постом, изображены двое людей, сидящих на вещах в подъезде.В полицейском главке РИА Новости подтвердили, что в отдел полиции обратились жители многоквартирного дома по улице Ак. Антонова с заявлением о том, что в одной из квартир заперта собака."Сотрудники полиции оперативно установили личность хозяйки квартиры и вызвали ее на адрес. После беседы 56-летняя женщина открыла дверь в квартиру и выпустила животное", - сказала собеседница агентства.
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происшествия, животные, саратов, министерство внутренних дел рф (мвд россии), россия
12:16 30.11.2021 (обновлено: 12:28 30.11.2021)
 
В Саратове полицейские спасли пса из запертой квартиры

Полицейские в Саратове помогли освободить собаку из запертой квартиры

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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САМАРА, 30 ноя – РИА Новости. Полицейские в Саратове помогли освободить собаку из запертой квартиры, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
Ранее в социальных сетях появился пост о том, что жительница Саратова выгнала своих квартирантов, вещи выбросила в подъезд, а их собаку на несколько дней заперла в квартире. На фото, опубликованном вместо с постом, изображены двое людей, сидящих на вещах в подъезде.
В полицейском главке РИА Новости подтвердили, что в отдел полиции обратились жители многоквартирного дома по улице Ак. Антонова с заявлением о том, что в одной из квартир заперта собака.
"Сотрудники полиции оперативно установили личность хозяйки квартиры и вызвали ее на адрес. После беседы 56-летняя женщина открыла дверь в квартиру и выпустила животное", - сказала собеседница агентства.
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Хорошие новостиПроисшествияЖивотныеСаратовМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Россия
 
 
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