https://ria.ru/20211130/peru-1761386289.html

В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек

В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек - РИА Новости, 30.11.2021

В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек

Микроавтобус упал в пропасть в Перу, погибли по меньшей мере 10 человек, включая ребенка, еще семь человек пострадали, передает местное радио RPP. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:09

2021-11-30T09:09

2021-11-30T09:09

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амазонас

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Микроавтобус упал в пропасть в Перу, погибли по меньшей мере 10 человек, включая ребенка, еще семь человек пострадали, передает местное радио RPP.ДТП произошло в регионе Амазонас, когда микроавтобус следовал по маршруту Чачапояс-Мойобамба.Как заявил сотрудник пожарной службы Педро Руис, транспортное средство упало в пропасть глубиной 300 метров. "Микроавтобус упал в пропасть глубиной 300 метров ... десять человек погибли, семь серьезно пострадали", - заявил Руис.Местная полиция начала расследование происшествия.

https://ria.ru/20210901/peru-1748113250.html

https://ria.ru/20211017/dtp-1754899875.html

перу

амазонас

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в мире, перу, амазонас