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В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек
В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек - РИА Новости, 30.11.2021
В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек
Микроавтобус упал в пропасть в Перу, погибли по меньшей мере 10 человек, включая ребенка, еще семь человек пострадали, передает местное радио RPP. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:09
2021-11-30T09:09
2021-11-30T09:09
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Микроавтобус упал в пропасть в Перу, погибли по меньшей мере 10 человек, включая ребенка, еще семь человек пострадали, передает местное радио RPP.ДТП произошло в регионе Амазонас, когда микроавтобус следовал по маршруту Чачапояс-Мойобамба.Как заявил сотрудник пожарной службы Педро Руис, транспортное средство упало в пропасть глубиной 300 метров. "Микроавтобус упал в пропасть глубиной 300 метров ... десять человек погибли, семь серьезно пострадали", - заявил Руис.Местная полиция начала расследование происшествия.
https://ria.ru/20210901/peru-1748113250.html
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в мире, перу, амазонас
В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек
В Перу микроавтобус упал в пропасть, погибли десять человек и семеро пострадали