https://ria.ru/20211130/peregovory-1761429472.html

В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном

В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном - РИА Новости, 30.11.2021

В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном

В Кремле считают, что в случае встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:42

2021-11-30T12:42

2021-11-30T12:56

политика

сша

дмитрий песков

джо байден

энтони блинкен

россия

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что в случае встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, по-прежнему, пока новостей нет, поэтому ждем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новой информации по переговорам Путина и Байдена."Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле, что Лавров может провести встречу с Блинкеном и это приблизит переговоры президентов.

https://ria.ru/20210923/vstrecha-1751526985.html

сша

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политика, сша, дмитрий песков, джо байден, энтони блинкен, россия