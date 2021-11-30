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В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном
В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном - РИА Новости, 30.11.2021
В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном
В Кремле считают, что в случае встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:42
2021-11-30T12:42
2021-11-30T12:56
политика
сша
дмитрий песков
джо байден
энтони блинкен
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. В Кремле считают, что в случае встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена будет затронута тема подготовки переговоров глав РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нет, по-прежнему, пока новостей нет, поэтому ждем", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о новой информации по переговорам Путина и Байдена."Конечно же, два министра не могут не затрагивать тему подготовки к общению президентов, поэтому, конечно, это будет обязательно обсуждаться", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, ожидают ли в Кремле, что Лавров может провести встречу с Блинкеном и это приблизит переговоры президентов.
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политика, сша, дмитрий песков, джо байден, энтони блинкен, россия
12:42 30.11.2021 (обновлено: 12:56 30.11.2021)
В Кремле рассказали, о чем Лавров может поговорить с Блинкеном
В Кремле считают, что Лавров и Блинкен могли бы затронуть тему переговоров президентов