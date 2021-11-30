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В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения

В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения - РИА Новости, 30.11.2021

В Москве закрыли парки из-за штормового предупреждения

Парки культуры и отдыха Москвы закрыты на вход из-за штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:32

2021-11-30T12:32

2021-11-30T12:32

происшествия

общество

москва

сергей собянин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мосгорпарк

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Парки культуры и отдыха Москвы закрыты на вход из-за штормового предупреждения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорпарка."В связи с поступлением штормового предупреждения от Главного управления МЧС России по городу Москве парки культуры и отдыха были закрыты на вход. Службы безопасности зон отдыха были предупреждены о неблагоприятных метеорологических условиях в штатном режиме. При помощи системы речевого оповещения организована трансляция голосовых сообщений, предупреждающих гостей парков о возможной опасности", - рассказали в пресс-службе.Отмечается, что дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься исходя из погодных условий.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил москвичей быть осторожными в связи с неблагоприятными погодными условиями. Помимо осадков, дождя, снега и гололеда усиливается штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду. Все городские службы работают в режиме повышенной готовности.

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происшествия, общество, москва, сергей собянин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мосгорпарк, погода, россия