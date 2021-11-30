https://ria.ru/20211130/pandemiya-1761455062.html
Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии
Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии - РИА Новости, 30.11.2021
Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии
Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокое инфляционное давление, в условиях которого мировая экономика входит в очередную волну COVID-19. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:28
2021-11-30T14:28
2021-11-30T17:25
в мире
владимир путин
россия
пандемия
инвестиционный форум втб капитал "россия зовет!"
экономика
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокое инфляционное давление, в условиях которого мировая экономика входит в очередную волну COVID-19.Рост цен вызвала совокупность причин, наложившихся друг на друга, отметил глава государства. В октябре Путин на совещании с правительством указал, как только цены на удобрения, изготавливаемые на основе газа, начнут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все дороже. В этой связи он попросил подготовить комплекс мер по защите сельхозпредприятий и сдерживанию цен на продукты. Российский лидер подчеркнул, что это должны быть "спокойные, не какие-то алармистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные".В декабре прошлого года кабинет министров уже предпринимал некоторые шаги из-за подорожания продуктов. Среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Документы закрепляли предельную стоимость: на сахар оптом — 36 рублей за килограмм и 46 рублей в розницу, на масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.
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"Мир входит в очередную волну пандемии" – Путин о новом штамме COVID-19
В ближайшие недели станет понятно, как будет развиваться ситуация с новым штаммом коронавируса "омикрон", считает президент России Владимир Путин.
"В ближайшие недели станет понятно, насколько серьезны последствия нового штамма. Однако предельно ясно, что нужно быть готовыми к любому изменению вируса", - сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!". Путин отметил, что нужно постоянно отслеживать эффективность тестов и вакцин, использовать четкий алгоритм для снижения распространения инфекции. "Важно сохранять повышенную готовность системы здравоохранения, включая запасы лекарств и кислорода, резерв коек и наиболее эффективные протоколы лечения болезни", - отметил президент России.
2021-11-30T14:28
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в мире, владимир путин, россия, пандемия, экономика
14:28 30.11.2021 (обновлено: 17:25 30.11.2021)
Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии
Президент Путин заявил, что мир входит в новую волну пандемии на фоне высокой инфляции
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обратил внимание на высокое инфляционное давление, в условиях которого мировая экономика входит в очередную волну COVID-19.
"Что касается непосредственно экономической повестки, то отличительной чертой текущей ситуации стало высокое инфляционное давление, с которым мир входит в очередную волну пандемии", — сказал он на инвестиционном форуме "Россия зовет!".
Рост цен вызвала совокупность причин, наложившихся друг на друга, отметил глава государства.
В октябре Путин на совещании с правительством указал, как только цены на удобрения, изготавливаемые на основе газа, начнут расти, возникнет соблазн и у российских производителей реализовывать все дороже. В этой связи он попросил подготовить комплекс мер по защите сельхозпредприятий и сдерживанию цен на продукты. Российский лидер подчеркнул, что это должны быть "спокойные, не какие-то алармистские решения, а выверенные, заранее подготовленные и просчитанные".
В декабре прошлого года кабинет министров уже предпринимал некоторые шаги из-за подорожания продуктов. Среди них — соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло российского производства. Документы закрепляли предельную стоимость: на сахар оптом — 36 рублей за килограмм и 46 рублей в розницу, на масло — 95 рублей и 110 рублей соответственно.