https://ria.ru/20211130/pamyatnik-1761372169.html
В столице ЦАР открыли памятник российским военным
В столице ЦАР открыли памятник российским военным - РИА Новости, 30.11.2021
В столице ЦАР открыли памятник российским военным
Памятник российским военным открыли в столице Центральноафриканской Республики Банги, сообщил руководитель канцелярии министерства по делам молодежи и спорта... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T01:56
2021-11-30T01:56
2021-11-30T05:24
в мире
цар
владимир титоренко (посол россии в цар )
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БАНГИ, 29 ноя - РИА Новости. Памятник российским военным открыли в столице Центральноафриканской Республики Банги, сообщил руководитель канцелярии министерства по делам молодежи и спорта ЦАР Эритье Доненг."Вмешательство России в войну, объявленную президентом (ЦАР Фостеном Арканжем - ред.) Туадерой, облегчило бедствия, которые разрушают общество ЦАР", - написал он в Facebook в публикации, посвященной открытию памятника.Ранее посол России в Банги Владимир Титоренко сообщал РИА Новости, что в ЦАР присутствуют российские инструкторы, которые занимаются подготовкой военных правительственной армии и находятся в стране с уведомлением СБ ООН и санкционного комитета.Гендиректор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов заявлял РИА Новости, что национальной армии ЦАР удалось одержать победу в войне против террористов благодаря активной помощи российских военных инструкторов в вопросах планирования операций, тактики, организации логистики.
https://ria.ru/20211129/putin-1761297354.html
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в мире, цар, владимир титоренко (посол россии в цар )
01:56 30.11.2021 (обновлено: 05:24 30.11.2021)
В столице ЦАР открыли памятник российским военным
В столице ЦАР Банги открыли памятник российским военным