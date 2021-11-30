https://ria.ru/20211130/osadki-1761390953.html

В Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

В Петербурге выпала треть месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.11.2021

В Петербурге выпала треть месячной нормы осадков

В Санкт-Петербурге за последние 12 часов выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы ноября, минувшей ночью во время сильного... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:38

2021-11-30T09:38

2021-11-30T09:38

общество

санкт-петербург

пулково (аэропорт)

михаил леус

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге за последние 12 часов выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть от месячной нормы ноября, минувшей ночью во время сильного снегопада на улицах работали 965 единиц техники, утром количество уборочной техники увеличено до 1,1 тысячи.Сильный снегопада начался в Северной столице в понедельник вечером. Сообщалось, что в городе может выпасть до 20 сантиметров снега."За последние 12 часов в Санкт-Петербурге выпало 16 миллиметров осадков, что составляет почти треть (29%) от месячной нормы ноября. Учитывая, что вчера высота снежного покрова в Санкт-Петербурге составляла 3 сантиметра, и всю ночь шел снег, с интересом ждем новых данных о снежном покрове", - написал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Facebook.Как сообщил начальник управления по комплексной уборке и содержанию дорог комитета по благоустройству Вадим Мизюкин, минувшей ночью на улицах работали 965 единиц уборочной техники. "Конечно, непростые погодные условия… Основная задача – расчищать дороги постоянно и тротуары", - сказал Мизюкин на видео, размещенном на странице комитета в соцсети "ВКонтакте".Он отметил, что к 5 утра на уборку улиц от снега должно выйти порядка 1,15 тысячи дворников. "И в утреннюю смену более 1,1 тысячи единиц уборочной техники", - рассказал он.При этом в соцсетях некоторые жители Петербурга традиционно шутят, что снег в городе стал неожиданностью для коммунальных служб и советуют передвигаться на метро.По данным сервиса "Яндекс.Пробки", в Петербурге во вторник утром пробки на дорогах оцениваются в 9 баллов из 10. Ожидается, что движение транспорта нормализуется в районе 11.00 мск, и пробки составят 6 баллов.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"), аэропорт в настоящее время работает в штатном режиме. Задержек рейсов по причине снегопада нет.По словам Леуса, снег пройдет в Петербурге и во вторник. "Сегодня синоптическую ситуацию сформирует северо-западная периферия активного циклона, выходящего в центральную часть Европейской России. Он сохранит в регионе облачную погоду, пройдет снег, к вечеру усилится ветер", - написал он.

https://ria.ru/20211129/pogoda-1761239531.html

санкт-петербург

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общество, санкт-петербург, пулково (аэропорт), михаил леус