https://ria.ru/20211130/opros-1761282205.html

Билайн провел опрос о регистрации корпоративных sim-карт на госуслугах

Билайн провел опрос о регистрации корпоративных sim-карт на госуслугах - РИА Новости, 30.11.2021

Билайн провел опрос о регистрации корпоративных sim-карт на госуслугах

Всего 62% респондентов среди пользователей корпоративной мобильной связи от билайн осведомлены, что с 1 декабря услуги связи могут быть ограничены для... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T09:30

2021-11-30T09:30

2021-11-30T09:30

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Всего 62% респондентов среди пользователей корпоративной мобильной связи от билайн осведомлены, что с 1 декабря услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, не прошедших процедуру регистрации на портале госуслуг, сообщает оператор.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов написала, что на данный момент в России действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт, и свыше половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря из-за несоблюдения закона о "серых" sim-картах, поскольку относительно них до сих пор не внесены сведения о конечных пользователях в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).Для проведения исследования билайн использовал собственный сервис "Мобильные опросы", в опросе участвовало 1000 человек.Согласно результатам опроса, 54% респондентов были уведомлены о необходимости регистрации компанией-работодателем (31% получили корпоративную рассылку, 23% были оповещены устно), 8% опрошенных узнали о нововведениях из иных источников, а 38% утверждает, что их никто не оповещал и они были не в курсе ситуации.В билайне напомнили, что для активации корпоративного номера, чтобы избежать его блокировки, у сотрудника должна быть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. Компания, в которой он работает, должна передать сведения о пользователях оператору связи. После передачи сведений оператору нужно подтвердить запрос "Активация корпоративной SIM-карты" или направить его самостоятельно.

https://ria.ru/20211014/tarif-1754564601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости компаний - экономика, госуслуги, билайн, мобильная связь