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Билайн провел опрос о регистрации корпоративных sim-карт на госуслугах
Билайн провел опрос о регистрации корпоративных sim-карт на госуслугах - РИА Новости, 30.11.2021
Билайн провел опрос о регистрации корпоративных sim-карт на госуслугах
Всего 62% респондентов среди пользователей корпоративной мобильной связи от билайн осведомлены, что с 1 декабря услуги связи могут быть ограничены для... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T09:30
2021-11-30T09:30
2021-11-30T09:30
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Всего 62% респондентов среди пользователей корпоративной мобильной связи от билайн осведомлены, что с 1 декабря услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, не прошедших процедуру регистрации на портале госуслуг, сообщает оператор.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов написала, что на данный момент в России действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт, и свыше половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря из-за несоблюдения закона о "серых" sim-картах, поскольку относительно них до сих пор не внесены сведения о конечных пользователях в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).Для проведения исследования билайн использовал собственный сервис "Мобильные опросы", в опросе участвовало 1000 человек.Согласно результатам опроса, 54% респондентов были уведомлены о необходимости регистрации компанией-работодателем (31% получили корпоративную рассылку, 23% были оповещены устно), 8% опрошенных узнали о нововведениях из иных источников, а 38% утверждает, что их никто не оповещал и они были не в курсе ситуации.В билайне напомнили, что для активации корпоративного номера, чтобы избежать его блокировки, у сотрудника должна быть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. Компания, в которой он работает, должна передать сведения о пользователях оператору связи. После передачи сведений оператору нужно подтвердить запрос "Активация корпоративной SIM-карты" или направить его самостоятельно.
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общество, новости компаний - экономика, госуслуги, билайн, мобильная связь
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Всего 62% респондентов среди пользователей корпоративной мобильной связи от билайн
осведомлены, что с 1 декабря услуги связи могут быть ограничены для корпоративных номеров, не прошедших процедуру регистрации на портале госуслуг, сообщает оператор.
Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитиков и мобильных операторов написала, что на данный момент в России
действуют около 32 миллионов корпоративных sim-карт, и свыше половины корпоративных номеров в России могут быть отключены с 1 декабря из-за несоблюдения закона о "серых" sim-картах, поскольку относительно них до сих пор не внесены сведения о конечных пользователях в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА, используется на портале госуслуг).
Для проведения исследования билайн использовал собственный сервис "Мобильные опросы", в опросе участвовало 1000 человек.
Согласно результатам опроса, 54% респондентов были уведомлены о необходимости регистрации компанией-работодателем (31% получили корпоративную рассылку, 23% были оповещены устно), 8% опрошенных узнали о нововведениях из иных источников, а 38% утверждает, что их никто не оповещал и они были не в курсе ситуации.
"Также, судя по ответам респондентов, 23% уже внесли данные в единую систему идентификации и авторизации (ЕСИА) на портале госуслуг, а 8% планирует сделать это до 1 декабря. С техническими проблемами при регистрации абонентских номеров на портале столкнулись 15%. Больше половины (54%) респондентов признались, что вообще не знают, как это сделать", - отмечается в сообщении.
В билайне напомнили, что для активации корпоративного номера, чтобы избежать его блокировки, у сотрудника должна быть подтверждённая учётная запись на портале госуслуг. Компания, в которой он работает, должна передать сведения о пользователях оператору связи. После передачи сведений оператору нужно подтвердить запрос "Активация корпоративной SIM-карты" или направить его самостоятельно.