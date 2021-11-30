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В США рассказали о надежной опоре российской армии
В США рассказали о надежной опоре российской армии - РИА Новости, 30.11.2021
В США рассказали о надежной опоре российской армии
Обозреватель Брент Иствуд в статье для издания Business Insider назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:38
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безопасность
сша
ссср
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель Брент Иствуд в статье для издания Business Insider назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии.Как отметил автор, эту военную машину разработали около 50 лет назад в СССР, однако даже спустя полвека у нее есть большой потенциал. Благодаря последним модернизациям танк сможет соперничать с самыми современными образцами техники — этому способствует и установка новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием, пишет колумнист.Т-72 оснастили системой управления огнем "Калина", способной самостоятельно отслеживать вражескую бронетехнику. Кроме того, машина может стрелять бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, применять противотанковые ракеты АТ-11. Ее корпус, как и на Т-90, покрывает реактивная броня "Контакт-5", говорится в статье.Иствуд уточнил, что Россия планирует модернизировать свои танки до версии Т-72Б3. Это означает, что данная модель останется "рабочей лошадкой" российской армии и в будущем, подытожил журналист.
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безопасность, сша, ссср, т-72б3, т-90, россия
21:38 30.11.2021 (обновлено: 23:47 30.11.2021)
 
В США рассказали о надежной опоре российской армии

Обозреватель Business Insider Иствуд назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТанк Т-72 ведет стрельбу
Танк Т-72 ведет стрельбу - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель Брент Иствуд в статье для издания Business Insider назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии.
Как отметил автор, эту военную машину разработали около 50 лет назад в СССР, однако даже спустя полвека у нее есть большой потенциал. Благодаря последним модернизациям танк сможет соперничать с самыми современными образцами техники — этому способствует и установка новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием, пишет колумнист.
Т-72 оснастили системой управления огнем "Калина", способной самостоятельно отслеживать вражескую бронетехнику. Кроме того, машина может стрелять бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, применять противотанковые ракеты АТ-11. Ее корпус, как и на Т-90, покрывает реактивная броня "Контакт-5", говорится в статье.
Иствуд уточнил, что Россия планирует модернизировать свои танки до версии Т-72Б3. Это означает, что данная модель останется "рабочей лошадкой" российской армии и в будущем, подытожил журналист.
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