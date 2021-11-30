https://ria.ru/20211130/opora-1761548454.html

В США рассказали о надежной опоре российской армии

В США рассказали о надежной опоре российской армии - РИА Новости, 30.11.2021

В США рассказали о надежной опоре российской армии

Обозреватель Брент Иствуд в статье для издания Business Insider назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T21:38

2021-11-30T21:38

2021-11-30T23:47

безопасность

сша

ссср

т-72б3

т-90

россия

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Обозреватель Брент Иствуд в статье для издания Business Insider назвал танк Т-72 надежной опорой российской армии.Как отметил автор, эту военную машину разработали около 50 лет назад в СССР, однако даже спустя полвека у нее есть большой потенциал. Благодаря последним модернизациям танк сможет соперничать с самыми современными образцами техники — этому способствует и установка новой 125-мм гладкоствольной пушки 2A46M-5 с автоматическим заряжанием, пишет колумнист.Т-72 оснастили системой управления огнем "Калина", способной самостоятельно отслеживать вражескую бронетехнику. Кроме того, машина может стрелять бронебойными и осколочно-фугасными снарядами, применять противотанковые ракеты АТ-11. Ее корпус, как и на Т-90, покрывает реактивная броня "Контакт-5", говорится в статье.Иствуд уточнил, что Россия планирует модернизировать свои танки до версии Т-72Б3. Это означает, что данная модель останется "рабочей лошадкой" российской армии и в будущем, подытожил журналист.

https://ria.ru/20210926/istrebitel-1751917067.html

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ссср

россия

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безопасность, сша, ссср, т-72б3, т-90, россия