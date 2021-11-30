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В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте - РИА Новости, 30.11.2021
В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте
Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения запущен в тестовом режиме в Твери, Перми и Таганроге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T03:11
2021-11-30T10:00
общество
технологии
россия
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения запущен в тестовом режиме в Твери, Перми и Таганроге, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.С помощью новой технологии пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса, само определяет, на каком остановочном пункте человек зашел, и какова стоимость проезда. Этой цифровой технологией заинтересовались уже более 30 регионов страны, уточнил представитель Минтранса.Разработчик нововведения - компания "Датапакс" - планирует внедрить сервис "умной" оплаты на всех маршрутах общественного транспорта в Твери, где работает приложение "Волга". При этом в Таганроге и Перми технология уже тестируется на отдельных маршрутах, в следующем году ее применение будет расширяться."Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала - водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути", - пояснили в компании.По словам Богданова, внедрение сервиса позволит достичь одной из важных целей стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли – максимального расширения возможности безналичной оплаты и формирования "зеленых цифровых коридоров", повышающих комфорт, безопасность и скорость проезда на общественном транспорте. "Наша задача - к 2024 году довести до 70% долю пассажиров с безналичной оплатой проезда на транспорте в крупнейших агломерациях, это в 10 раз больше показателя прошлого года", - напомнил чиновник.Эксперты из ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) добавили, что капитальные затраты на оснащение стандартным оборудованием для приема оплаты проезда могут составлять от 20 до 300 тысяч рублей на одно транспортное средство, средний автопарк может потребовать десятки миллионов рублей, а датчик для оплаты через приложение кратно дешевле.
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общество, технологии, россия
03:11 30.11.2021 (обновлено: 10:00 30.11.2021)
 
В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте

В российский городах тестируют "умную" оплату в общественном транспорте через приложение

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкОбщественный транспорт
Общественный транспорт - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения запущен в тестовом режиме в Твери, Перми и Таганроге, сообщил РИА Новости замглавы Минтранса РФ Кирилл Богданов.
"В Твери, Перми и Таганроге тестируется новый сервис оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения… Сервис исключает установку дополнительного оборудования для валидации, что позволяет дешевле и быстрее внедрить безналичную оплату в любом регионе", - отметил он.
С помощью новой технологии пассажиры могут оплатить проезд с любого удобного места. Приложение, взаимодействуя со специальным датчиком в салоне автобуса, само определяет, на каком остановочном пункте человек зашел, и какова стоимость проезда. Этой цифровой технологией заинтересовались уже более 30 регионов страны, уточнил представитель Минтранса.
Разработчик нововведения - компания "Датапакс" - планирует внедрить сервис "умной" оплаты на всех маршрутах общественного транспорта в Твери, где работает приложение "Волга". При этом в Таганроге и Перми технология уже тестируется на отдельных маршрутах, в следующем году ее применение будет расширяться.
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"Такой цифровой сервис полностью обеспечивает оплату без участия дополнительного персонала - водителя или кондуктора. Пилотные испытания показали, что время посадки при таком способе оплаты сокращается на 30%, а значит, при массовом использовании сервиса, сокращается и общее время в пути", - пояснили в компании.
По словам Богданова, внедрение сервиса позволит достичь одной из важных целей стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли – максимального расширения возможности безналичной оплаты и формирования "зеленых цифровых коридоров", повышающих комфорт, безопасность и скорость проезда на общественном транспорте. "Наша задача - к 2024 году довести до 70% долю пассажиров с безналичной оплатой проезда на транспорте в крупнейших агломерациях, это в 10 раз больше показателя прошлого года", - напомнил чиновник.
Эксперты из ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" (ЦТЛ) добавили, что капитальные затраты на оснащение стандартным оборудованием для приема оплаты проезда могут составлять от 20 до 300 тысяч рублей на одно транспортное средство, средний автопарк может потребовать десятки миллионов рублей, а датчик для оплаты через приложение кратно дешевле.
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