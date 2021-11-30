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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761542160.html
ВОЗ призвала не "наказывать" страны, в которых обнаружили омикрон-штамм
ВОЗ призвала не "наказывать" страны, в которых обнаружили омикрон-штамм - РИА Новости, 30.11.2021
ВОЗ призвала не "наказывать" страны, в которых обнаружили омикрон-штамм
Государства должны принимать пропорциональные меры для защиты от новых штаммов COVID-19, а не "наказывать" страны, где они были обнаружены, заявил генеральный... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T20:39
2021-11-30T20:39
распространение коронавируса
в мире
италия
ботсвана
бельгия
воз
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
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ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства должны принимать пропорциональные меры для защиты от новых штаммов COVID-19, а не "наказывать" страны, где они были обнаружены, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая во вторник на закрытом брифинге перед странам-членами ВОЗ, посвященном ситуации вокруг штамма "омикрон"."Я хорошо понимаю стремление всех стран защитить своих граждан от штамма, который мы еще не до конца понимаем. Но я также обеспокоен тем, что некоторые государства-члены вводят резкие, общие меры, которые не основаны на фактах и не эффективны, и которые только усугубят неравенство. Мы призываем все государства-члены принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с Международными медико-санитарными правилами", - сказал он.Глава ВОЗ поблагодарил Ботсвану и Южную Африку за то, что они сообщили о выявлении нового штамма, которому было присвоено имя "омикрон". При этом он выразил озабоченность, что обе страны "наказаны" введением ограничительных мер со стороны других государств, "за то что они поступили правильно".Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, на французском Реюньоне, в Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
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в мире, италия, ботсвана, бельгия, воз, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, коронавирус covid-19
20:39 30.11.2021
 
ВОЗ призвала не "наказывать" страны, в которых обнаружили омикрон-штамм

Глава ВОЗ Гебрейесус призвал не "наказывать" страны, в которых обнаружили омикрон-штамм

© REUTERS / Loren ElliottПутешественники проходят тесты на коронавирус (COVID-19) в аэропорту Сиднея
Путешественники проходят тесты на коронавирус (COVID-19) в аэропорту Сиднея - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© REUTERS / Loren Elliott
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ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости, Елизавета Исакова. Государства должны принимать пропорциональные меры для защиты от новых штаммов COVID-19, а не "наказывать" страны, где они были обнаружены, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая во вторник на закрытом брифинге перед странам-членами ВОЗ, посвященном ситуации вокруг штамма "омикрон".
"Я хорошо понимаю стремление всех стран защитить своих граждан от штамма, который мы еще не до конца понимаем. Но я также обеспокоен тем, что некоторые государства-члены вводят резкие, общие меры, которые не основаны на фактах и не эффективны, и которые только усугубят неравенство. Мы призываем все государства-члены принять рациональные, пропорциональные меры по снижению риска в соответствии с Международными медико-санитарными правилами", - сказал он.
Женщина в медицинской маске на рынке в Лагосе, Нигерия - РИА Новости, 1920, 26.11.2021
26 ноября, 10:24Наука
"Это гипермутант": когда в России появится омикрон-штамм коронавируса
Глава ВОЗ поблагодарил Ботсвану и Южную Африку за то, что они сообщили о выявлении нового штамма, которому было присвоено имя "омикрон". При этом он выразил озабоченность, что обе страны "наказаны" введением ограничительных мер со стороны других государств, "за то что они поступили правильно".
Ранее Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм - B.1.1.529 - ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон". Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери выразил обеспокоенность, что "омикрон" по своей опасности может стать сопоставимым с вирусом Эбола и таким же заразным, как штамм "дельта". Новый штамм выявлен не только на юге Африки, но и в Бельгии, Италии, Германии, на французском Реюньоне, в Швейцарии, Канаде, Нидерландах, Австралии, Британии, других странах, а также в Гонконге.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
Вчера, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаВ миреИталияБотсванаБельгияВОЗЗдоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусКоронавирус COVID-19
 
 
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