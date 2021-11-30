https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761514616.html
Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова
Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова - РИА Новости, 30.11.2021
Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова
Штамм COVID "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:04
2021-11-30T18:04
2021-11-30T18:35
распространение коронавируса
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирусы
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603588952_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_f5324cc0264b1e3a84f05d8757a84e19.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Штамм COVID "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - сообщила Попова.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603588952_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_033bbe73b1bf4d722a7d8bb55aa29176.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:04 30.11.2021 (обновлено: 18:35 30.11.2021)
Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм вызывает опасения и требует срочного изучения