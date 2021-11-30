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Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова

Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова - РИА Новости, 30.11.2021

Омикрон-штамм вызывает серьезные опасения, заявила Попова

Штамм COVID "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:04

2021-11-30T18:04

2021-11-30T18:35

распространение коронавируса

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Штамм COVID "омикрон" вызывает серьезные опасения и требует немедленного изучения, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на президиуме координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19."Новый вариант действительно вызывает серьёзные опасения и требует немедленного всестороннего изучения", - сообщила Попова.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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