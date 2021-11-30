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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761514030.html
Попова рассказала о самых ранних образцах омикрон-штамма коронавируса
Попова рассказала о самых ранних образцах омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 30.11.2021
Попова рассказала о самых ранних образцах омикрон-штамма коронавируса
Самые ранние образцы штамма COVID "омикрон" датированы 9-11 ноября, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:02
2021-11-30T18:16
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самые ранние образцы штамма COVID "омикрон" датированы 9-11 ноября, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в международной базе сегодня находится 182 полногеномные последовательности с мутациями, характерными для нового варианта вируса "омикрон". Он признан вариантом, который вызывает озабоченность, уточнила глава ведомства."Напомню, что первоначально он обнаружен в Южной Африке, и самые ранние образцы датированы 9-11 ноября текущего года ", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
18:02 30.11.2021 (обновлено: 18:16 30.11.2021)
 
Попова рассказала о самых ранних образцах омикрон-штамма коронавируса

Попова: самые ранние образцы омикрон-штамма коронавируса датированы 9-11 ноября

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Руководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Самые ранние образцы штамма COVID "омикрон" датированы 9-11 ноября, завила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в международной базе сегодня находится 182 полногеномные последовательности с мутациями, характерными для нового варианта вируса "омикрон". Он признан вариантом, который вызывает озабоченность, уточнила глава ведомства.
"Напомню, что первоначально он обнаружен в Южной Африке, и самые ранние образцы датированы 9-11 ноября текущего года ", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаРоссияКоронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавируса
 
 
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