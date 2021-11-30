https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761513651.html

Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова

Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова - РИА Новости, 30.11.2021

Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в РФ пока не выявлен. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T18:00

2021-11-30T18:00

2021-11-30T18:14

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735387334_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6c48e529923d5f48ce9f93adf9668cab.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в РФ пока не выявлен."Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта... "омикрон" на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено", - сказала она на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, омикрон-штамм коронавируса