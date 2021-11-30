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Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова
Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова - РИА Новости, 30.11.2021
Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в РФ пока не выявлен. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T18:00
2021-11-30T18:00
2021-11-30T18:14
распространение коронавируса
россия
коронавирус covid-19
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
омикрон-штамм коронавируса
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что штамм коронавируса "омикрон" в РФ пока не выявлен."Образцов, которые содержат мутации соответственно типовому набору варианта... "омикрон" на сегодняшний день в Российской Федерации не выявлено", - сказала она на президиуме Координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.
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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, омикрон-штамм коронавируса
18:00 30.11.2021 (обновлено: 18:14 30.11.2021)
Омикрон-штамм в России пока не выявили, заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Попова: омикрон-штамм коронавируса в России пока не выявили