https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761502851.html

В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом

В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021

В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом

В Евросоюзе выявлены, как минимум, 44 носителя нового штамма коронавируса "омикрон", ни у кого из них не наблюдалось серьезных осложнений, говорится в заявлении РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T17:29

2021-11-30T17:29

2021-11-30T17:29

распространение коронавируса

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евросоюз

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коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе выявлены, как минимум, 44 носителя нового штамма коронавируса "омикрон", ни у кого из них не наблюдалось серьезных осложнений, говорится в заявлении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."На 30 ноября 2021 года было выявлено 44 подтвержденных случая SARS-CoV-2 Omicron в 11 государствах Европейского союза и Европейской экономической зоны… Все случаи, по которым имеется информация, протекали бессимптомно или с симптомами средней тяжести. До сих пор не сообщалось о сложных случаях или летальных исходах", - говорится в заявлении ECDC.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, евросоюз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса