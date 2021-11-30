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В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом
В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом - РИА Новости, 30.11.2021
В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом
В Евросоюзе выявлены, как минимум, 44 носителя нового штамма коронавируса "омикрон", ни у кого из них не наблюдалось серьезных осложнений, говорится в заявлении РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T17:29
2021-11-30T17:29
2021-11-30T17:29
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здоровье - общество
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омикрон-штамм коронавируса
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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. В Евросоюзе выявлены, как минимум, 44 носителя нового штамма коронавируса "омикрон", ни у кого из них не наблюдалось серьезных осложнений, говорится в заявлении Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC)."На 30 ноября 2021 года было выявлено 44 подтвержденных случая SARS-CoV-2 Omicron в 11 государствах Европейского союза и Европейской экономической зоны… Все случаи, по которым имеется информация, протекали бессимптомно или с симптомами средней тяжести. До сих пор не сообщалось о сложных случаях или летальных исходах", - говорится в заявлении ECDC.
РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, евросоюз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом
В ЕС не зафиксировали серьезных осложнений у заразившихся омикрон-штаммом коронавируса