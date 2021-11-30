15:28 30.11.2021 (обновлено: 16:44 30.11.2021)
В ЕК заявили о невозможности предотвратить распространение омикрон-штамма
Представитель Еврокомиссии Мамер: невозможно предотвратить распространение омикрон-штамма
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Предотвратить распространение нового омикрон-варианта коронавируса невозможно, но ограничения помогут максимально сдержать штамм, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.
"Определенные меры нужно было предпринять не для того, чтобы не пустить вирус в Европу или в другие части света — я думаю, все понимают, что это невозможно, — но чтобы максимально замедлить его распространение и дать европейским органам здравоохранения и нашим поставщикам вакцин время адаптироваться", — сказал он на брифинге.
Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ученым нужно две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса. В это время важно сократить количество контактов и по возможности сделать прививку от SARS-CoV-2. По ее словам, производителям вакцин необходимо немедленно начать адаптацию препаратов к омикрон-штамму. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
Омикрон-штамм SARS-CoV-2
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.