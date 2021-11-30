https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761474498.html

В ЕК заявили о невозможности предотвратить распространение омикрон-штамма

В ЕК заявили о невозможности предотвратить распространение омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021

В ЕК заявили о невозможности предотвратить распространение омикрон-штамма

Предотвратить распространение нового омикрон-варианта коронавируса невозможно, но ограничения помогут максимально сдержать штамм, заявил представитель... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:28

2021-11-30T15:28

2021-11-30T16:44

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эрик мамер

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БРЮССЕЛЬ, 30 ноя — РИА Новости, Мария Князева. Предотвратить распространение нового омикрон-варианта коронавируса невозможно, но ограничения помогут максимально сдержать штамм, заявил представитель пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.Как отмечала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ученым нужно две-три недели, чтобы изучить новую мутацию коронавируса. В это время важно сократить количество контактов и по возможности сделать прививку от SARS-CoV-2. По ее словам, производителям вакцин необходимо немедленно начать адаптацию препаратов к омикрон-штамму. Евросоюз и многие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.Омикрон-штамм SARS-CoV-2В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит несколько десятков мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом, вероятно, больного СПИДом.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около сотни зараженных. Заболевшие есть почти в 20 странах, в том числе в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах, Австрии, Японии, Франции, а также, предположительно, в Финляндии и Швейцарии. Все эти случаи, за исключением Шотландии, — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон": по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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в мире, европа, евросоюз, еврокомиссия, здоровье - общество, коронавирус covid-19, эрик мамер, омикрон-штамм коронавируса