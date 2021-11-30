https://ria.ru/20211130/omikron-shtamm-1761425238.html

Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику - РИА Новости, 30.11.2021

Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

Есть три пути развития ситуации с новым омикрон-вариантом, и нужно быть готовым к каждому их них, заявил помощник президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T12:24

2021-11-30T12:24

2021-11-30T14:17

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Есть три пути развития ситуации с новым омикрон-вариантом, и нужно быть готовым к каждому их них, заявил помощник президента России Максим Орешкин."Конечно же, вся экономическая политика сейчас и экономическая ситуация зависит от коронавируса. Новый штамм, все сейчас о нем говорят", — сказал чиновник, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"По его словам, есть три базовых сценария дальнейшего развития штамма "омикрон" и его влияния на экономику."Есть сценарий негативный, тяжелый. Это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой, и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты", — сказал помощник президента.Как он отметил, такое развитие событий может запустить всю историю с коронавирусом по новой. Второй сценарий — это ложная тревога."Между буквами дельта и омикрон в греческом алфавите много других букв, — различные другие штаммы получали такие названия, несли определенные риски, но о них мы быстро забывали", — пояснил Орешкин.Третий сценарий, по его словам, позитивный."Это в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро", — сказал чиновник.Он добавил, что об такой ситуации говорят некоторые свидетельства из Африки. При этом сценарии "омикрон" может вытеснить "дельту" из популяции, а болезнь будет протекать легче.Орешкин отметил, что последний сценарий, к сожалению, не очень вероятный, но информации пока не достаточно, на исследования и анализы потребуется еще несколько недель."Для экономической политики важно не гадать, какой сценарий реализуется, важно быть готовым к любому из сценариев", — подчеркнул помощник президента.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.

https://ria.ru/20211130/neft-1761343142.html

https://ria.ru/20211126/koronavirus-1760831275.html

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