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Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику
Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику - РИА Новости, 30.11.2021
Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику
Есть три пути развития ситуации с новым омикрон-вариантом, и нужно быть готовым к каждому их них, заявил помощник президента России Максим Орешкин. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:24
2021-11-30T14:17
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экономика
общество
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здоровье - общество
максим орешкин
коронавирусы
россия
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Есть три пути развития ситуации с новым омикрон-вариантом, и нужно быть готовым к каждому их них, заявил помощник президента России Максим Орешкин."Конечно же, вся экономическая политика сейчас и экономическая ситуация зависит от коронавируса. Новый штамм, все сейчас о нем говорят", — сказал чиновник, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"По его словам, есть три базовых сценария дальнейшего развития штамма "омикрон" и его влияния на экономику."Есть сценарий негативный, тяжелый. Это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой, и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты", — сказал помощник президента.Как он отметил, такое развитие событий может запустить всю историю с коронавирусом по новой. Второй сценарий — это ложная тревога."Между буквами дельта и омикрон в греческом алфавите много других букв, — различные другие штаммы получали такие названия, несли определенные риски, но о них мы быстро забывали", — пояснил Орешкин.Третий сценарий, по его словам, позитивный."Это в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро", — сказал чиновник.Он добавил, что об такой ситуации говорят некоторые свидетельства из Африки. При этом сценарии "омикрон" может вытеснить "дельту" из популяции, а болезнь будет протекать легче.Орешкин отметил, что последний сценарий, к сожалению, не очень вероятный, но информации пока не достаточно, на исследования и анализы потребуется еще несколько недель."Для экономической политики важно не гадать, какой сценарий реализуется, важно быть готовым к любому из сценариев", — подчеркнул помощник президента.В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
https://ria.ru/20211130/neft-1761343142.html
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экономика, общество, россия зовет!, здоровье - общество, максим орешкин, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
12:24 30.11.2021 (обновлено: 14:17 30.11.2021)
 
Орешкин описал три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

Помощник президента Орешкин: есть три сценария влияния омикрон-штамма на мировую экономику

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПомощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме
Помощник президента РФ Максим Орешкин на Московском финансовом форуме - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Есть три пути развития ситуации с новым омикрон-вариантом, и нужно быть готовым к каждому их них, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
"Конечно же, вся экономическая политика сейчас и экономическая ситуация зависит от коронавируса. Новый штамм, все сейчас о нем говорят", — сказал чиновник, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!"
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По его словам, есть три базовых сценария дальнейшего развития штамма "омикрон" и его влияния на экономику.
"Есть сценарий негативный, тяжелый. Это в том случае, если вирус будет распространяться быстрее, если тяжесть заболевания останется высокой, и при этом он сможет обходить существующие вакцины, существующие тесты", — сказал помощник президента.
Как он отметил, такое развитие событий может запустить всю историю с коронавирусом по новой. Второй сценарий — это ложная тревога.
"Между буквами дельта и омикрон в греческом алфавите много других букв, — различные другие штаммы получали такие названия, несли определенные риски, но о них мы быстро забывали", — пояснил Орешкин.
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Третий сценарий, по его словам, позитивный.
"Это в том случае, если тяжесть заболевания будет не очень высокая, а вирус при этом будет распространяться быстро", — сказал чиновник.
Он добавил, что об такой ситуации говорят некоторые свидетельства из Африки. При этом сценарии "омикрон" может вытеснить "дельту" из популяции, а болезнь будет протекать легче.
Орешкин отметил, что последний сценарий, к сожалению, не очень вероятный, но информации пока не достаточно, на исследования и анализы потребуется еще несколько недель.
"Для экономической политики важно не гадать, какой сценарий реализуется, важно быть готовым к любому из сценариев", — подчеркнул помощник президента.
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Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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В 20-х числах ноября ученые сообщили о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИД или ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
 
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