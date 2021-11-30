https://ria.ru/20211130/omikron-1761405887.html
В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма - РИА Новости, 30.11.2021
В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Имеющиеся вакцины от COVID-19 должны защитить даже от омикрон-штамма, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T10:56
2021-11-30T10:56
2021-11-30T11:58
распространение коронавируса
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омикрон-штамм коронавируса
оксана драпкина (врач)
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Имеющиеся вакцины от COVID-19 должны защитить даже от омикрон-штамма, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина.В 20-х числах ноября стало известно о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие также есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах и Австрии, список растет, все случаи — завозные.Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные. Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.
https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761387214.html
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, оксана драпкина (врач)
10:56 30.11.2021 (обновлено: 11:58 30.11.2021)
В Минздраве заявили об эффективности вакцин против омикрон-штамма
Врач Драпкина заявила об эффективности существующих вакцин против омикрон-штамма
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Имеющиеся вакцины от COVID-19 должны защитить даже от омикрон-штамма, заявила директор НМИЦ профилактической медицины, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драпкина
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"Сейчас ученые, объединившись, понимают, что существующие вакцины тоже уберегут от тяжелого течения, от летального исхода", — сказала она в эфире "Соловьев LIVE".
В 20-х числах ноября стало известно о появлении в Ботсване и ЮАР штамма коронавируса B.1.1.529, который содержит 32 мутации в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток.
По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме SARS-CoV-2 указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Специалисты предполагают, что B.1.1.529 изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, больного СПИДом или ВИЧ.
Как пишут зарубежные СМИ, в ЮАР зарегистрировали около ста зараженных. Заболевшие также есть в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии, Португалии, Шотландии, Нидерландах и Австрии, список растет, все случаи — завозные.
Всемирная организация здравоохранения на чрезвычайном заседании признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут уже переболевшие и вакцинированные.
Евросоюз и многие другие страны, в том числе Россия, ввели запрет на въезд из некоторых африканских государств.