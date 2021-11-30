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В Китае одобрили первую в стране программу докторантуры по квантовым наукам
В Китае одобрили первую в стране программу докторантуры по квантовым наукам - РИА Новости, 30.11.2021
В Китае одобрили первую в стране программу докторантуры по квантовым наукам
Китайский научно-технический университет (USTC) наделили правом присуждать докторскую степень в сфере квантовых наук и технологий, что стало первой в стране... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T12:46
2021-11-30T12:46
2021-11-30T12:46
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МОСКВА, 30 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Китайский научно-технический университет (USTC) наделили правом присуждать докторскую степень в сфере квантовых наук и технологий, что стало первой в стране докторской программой в этой области, сообщили в администрации данного вуза.Ожидается, что этот шаг поспособствует развитию квантовых наук и технологий как дисциплины, а также увеличит количество специалистов в этой сфере и повысит их уровень, заявили в китайском университете, расположенном в городе Хэфэй (провинция Аньхой на востоке Китая).В последние годы квантовые науки и технологии развивались быстрыми темпами и стали новейшим направлением в науке и технологиях, а также в сфере трансформации отраслей.USTC начал проводить исследования в области квантовой информатики с начала 1990-х годов, создав соответствующие научно-исследовательские центры, оказывающие поддержку в подготовке кадров.В последние годы Китай достиг ряда прорывов в области квантовых технологий, куда можно отнести первый в мире квантовый спутник, 2000-километровую линию квантовой связи между Пекином и Шанхаем, а также первый в мире прототип оптического квантового компьютера.Будучи центром квантовых технологий Китая, город Хэфэй объединил более 20 компаний, работающих в данной сфере. Общий объем их производства в стоимостном выражении по итогам 2020 года составил около 430 миллионов юаней (67,3 миллиона долларов).
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технологии, образование, шанхай, хэфэй, китай