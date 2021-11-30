https://ria.ru/20211130/norilsk-1761437614.html

В Норильске началась полярная ночь

В Норильске началась полярная ночь - РИА Новости, 30.11.2021

В Норильске началась полярная ночь

Полярная ночь наступила в Норильске и продлится до 13 января 2022 года, рассказал РИА Новости кандидат технических наук, преподаватель одного из вузов Роман... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:25

2021-11-30T13:25

2021-11-30T13:57

общество

норильск

красноярский край

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КРАСНОЯРСК, 30 ноя - РИА Новости. Полярная ночь наступила в Норильске и продлится до 13 января 2022 года, рассказал РИА Новости кандидат технических наук, преподаватель одного из вузов Роман Мельников."У нас полярная ночь наступила, официально началась 30 ноября и официально она заканчивается где-то 13 января. Фактически же солнце появляется 25 января. Народ очень ждет окончания полярной ночи и появления солнца - все делятся друг с другом сообщениями, пересылают фотографии. Почему так радуются? Некоторые (на время полярной ночи) отмечают пониженное настроение, не то чтобы депрессия, но пониженное. Народ в это время пытается выехать на материк, к солнцу", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что наступление полярной ночи в центральной части Норильского промышленного района или "большого Норильска" начинается раньше, числа с 29-го, потому что Центральный район расположен рядом с горами и солнце скрывается еще раньше.При этом Мельников отметил, что несмотря на отсутствие солнца в городе очень светло, поскольку работают иллюминация, рекламные щиты, а также освещение на улицах.По его словам, в настоящее время в Норильске хорошая для Заполярья погода - 29 градусов мороза, нет ветра. В этом году снег выпал еще в начале ноября, и уже установился хороший снежный покров.В социальных сетях жители Норильска делятся фотографиями темного неба и ярко освещенных улиц.

https://ria.ru/20211123/murmansk-1760319004.html

норильск

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общество, норильск, красноярский край