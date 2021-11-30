https://ria.ru/20211130/neft-1761555427.html

Ноябрь стал худшим месяцем для нефти с марта 2020 года

Ноябрь стал худшим месяцем для нефти с марта 2020 года - РИА Новости, 30.11.2021

Ноябрь стал худшим месяцем для нефти с марта 2020 года

За ноябрь мировые цены на нефть снизились на 20% — это максимальное падение с марта прошлого года. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T22:59

2021-11-30T22:59

2021-11-30T23:14

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. За ноябрь мировые цены на нефть снизились на 20% — это максимальное падение с марта прошлого года.Как свидетельствуют данные торгов, по итогам вторника стоимость февральских фьючерсов на Brent составила 69,6 доллара за баррель; январские на WTI закрылись на уровне 66,18 доллара.Таким образом, за весь ноябрь Brent подешевел на 17%, а WTI — на 20%. Сильнее цены опускались лишь в марте 2020-го — тогда они обвалились более чем на 50%.Сегодня цена на черное золото падает с самого утра. Цифры последовательно обновляли минимумы сентября, августа, а теперь и прошлогодние показатели.По мнению экспертов, котировки устремились вниз из-за нового штамма коронавируса. Если "омикрон" окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит — неизбежно уменьшится спрос на энергоносители. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.Несмотря на риски, США не отказываются от продажи нефти даже после резкого падения котировок.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.

https://ria.ru/20211129/zapasy-1761282383.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, brent, цены на нефть