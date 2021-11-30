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Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа - РИА Новости, 30.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа
Мировые цены на нефть ускорили падение до семи процентов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:18
2021-11-30T21:18
2021-11-30T23:15
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до семи процентов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа.В 21:09 мск февральские фьючерсы на Brent дешевели на 7,05%, до 68,06 доллара за баррель, а январские на WTI — на 7,26%, до 64,89 доллара.Котировки устремились вниз из-за нового штамма коронавируса. Если "омикрон" окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит — неизбежно уменьшится спрос на энергоносители. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.Несмотря на риски, США не отказываются от продажи нефти даже после резкого падения котировок.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
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в мире, brent, цены на нефть, сша, опек
21:18 30.11.2021 (обновлено: 23:15 30.11.2021)
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа