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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20211130/neft-1761546738.html
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа - РИА Новости, 30.11.2021
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа
Мировые цены на нефть ускорили падение до семи процентов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T21:18
2021-11-30T23:15
в мире
brent
цены на нефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
сша
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до семи процентов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа.В 21:09 мск февральские фьючерсы на Brent дешевели на 7,05%, до 68,06 доллара за баррель, а январские на WTI — на 7,26%, до 64,89 доллара.Котировки устремились вниз из-за нового штамма коронавируса. Если "омикрон" окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит — неизбежно уменьшится спрос на энергоносители. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.Несмотря на риски, США не отказываются от продажи нефти даже после резкого падения котировок.Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
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в мире, brent, цены на нефть, сша, опек
21:18 30.11.2021 (обновлено: 23:15 30.11.2021)
 
Цена нефти Brent упала ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа

Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили падение до семи процентов, свидетельствуют данные торгов. Стоимость марки Brent опустилась ниже 68 долларов за баррель впервые с 23 августа.
В 21:09 мск февральские фьючерсы на Brent дешевели на 7,05%, до 68,06 доллара за баррель, а январские на WTI — на 7,26%, до 64,89 доллара.
Котировки устремились вниз из-за нового штамма коронавируса. Если "омикрон" окажется опасным, миру грозят еще более строгие ограничения, а значит — неизбежно уменьшится спрос на энергоносители. Из-за этого ОПЕК+ может приостановить наращивание добычи в январе.
Несмотря на риски, США не отказываются от продажи нефти даже после резкого падения котировок.
Из-за снижения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, ОПЕК+ с мая прошлого года сократила разработку на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации условия соглашения корректировались. А с августа 2021 года альянс увеличивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно, рассчитывая к концу сентября 2022-го вернуться к прежним уровням.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьВ миреBrentЦены на нефтьСШАОПЕК
 
 
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