https://ria.ru/20211130/nato-1761557075.html

Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией

Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией - РИА Новости, 30.11.2021

Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией

НАТО должна использовать все возможности для диалога с Москвой, страны-члены альянса требуют транспарентности в вопросе передвижения российских войск, заявил... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T23:28

2021-11-30T23:28

2021-11-30T23:28

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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. НАТО должна использовать все возможности для диалога с Москвой, страны-члены альянса требуют транспарентности в вопросе передвижения российских войск, заявил и.о. главы МИД ФРГ."Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Если территориальная целостность Украины будет нарушена, то для России могут наступить серьезные политические и экономические последствия", - написал Маас в Twitter.Ранее во вторник Маас заявил, что двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять минские соглашения.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины, заявил, что стороны конфликта - Киев, с одной стороны, и представители самопровозглашенных республик, с другой.

https://ria.ru/20211130/nato-1761537619.html

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в мире, киев, москва, дмитрий песков, нато, мид германии, мария захарова, россия