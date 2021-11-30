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Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией
Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией - РИА Новости, 30.11.2021
Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией
НАТО должна использовать все возможности для диалога с Москвой, страны-члены альянса требуют транспарентности в вопросе передвижения российских войск, заявил... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T23:28
2021-11-30T23:28
в мире
киев
москва
дмитрий песков
нато
мид германии
мария захарова
россия
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. НАТО должна использовать все возможности для диалога с Москвой, страны-члены альянса требуют транспарентности в вопросе передвижения российских войск, заявил и.о. главы МИД ФРГ."Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Если территориальная целостность Украины будет нарушена, то для России могут наступить серьезные политические и экономические последствия", - написал Маас в Twitter.Ранее во вторник Маас заявил, что двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять минские соглашения.Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины, заявил, что стороны конфликта - Киев, с одной стороны, и представители самопровозглашенных республик, с другой.
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в мире, киев, москва, дмитрий песков, нато, мид германии, мария захарова, россия
23:28 30.11.2021
 
Германия призвала НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией

И.о. главы МИД ФРГ Маас призвал НАТО использовать все возможности по диалогу с Россией

© AP Photo / Olivier MatthysЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© AP Photo / Olivier Matthys
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БЕРЛИН, 30 ноя - РИА Новости. НАТО должна использовать все возможности для диалога с Москвой, страны-члены альянса требуют транспарентности в вопросе передвижения российских войск, заявил и.о. главы МИД ФРГ.
"Мы должны использовать все возможности для диалога с Россией. Страны НАТО требуют транспарентности в том, что касается передвижения российских войск. Если территориальная целостность Украины будет нарушена, то для России могут наступить серьезные политические и экономические последствия", - написал Маас в Twitter.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Вчера, 19:55
Главы МИД стран НАТО выступили за диалог с Россией
Ранее во вторник Маас заявил, что двери для переговоров по деэскалации на Украине остаются открытыми для России.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём Telegram-канале написала, что Германии вместо того, чтобы фонтанировать агрессией в адрес России, стоит побудить Киев выполнять минские соглашения.
Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы предложении Турции провести у себя саммит по урегулированию в Донбассе с участием лидеров России и Украины, заявил, что стороны конфликта - Киев, с одной стороны, и представители самопровозглашенных республик, с другой.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проводит совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в Северо-Западном федеральном округе в Мурманске - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
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