https://ria.ru/20211130/nato-1761491756.html

Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр

Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр - РИА Новости, 30.11.2021

Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр

Швеция не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, представляя политику нового... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T16:33

2021-11-30T16:33

2021-11-30T16:33

в мире

швеция

нато

магдалена андерссон

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ЦЮРИХ, 30 ноя - РИА Новости. Швеция не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, представляя политику нового правительства."Неучастие в военных союзах хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции", - говорится в заявлении Андерссон, опубликованном на сайте правительства.Премьер-министр также заявила, что Швеция укрепит свое сотрудничество в области обороны с Финляндией и другими северными странами-соседями в рамках ЕС, с Соединенными Штатами Америки и в партнерстве с НАТО.По ее словам, восстанавливаются пять полков и крыло Военно-воздушных сил в Фалуне, Соллефтео/Эстерсунде, Арвидсьяуре, Кристинехамне, Гетеборге и Уппсале. Как заявила Андерссон, также разрабатывается обновленная стратегия национальной безопасности Швеции.

https://ria.ru/20211129/neprisoedinenie-1761330189.html

швеция

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в мире, швеция, нато, магдалена андерссон