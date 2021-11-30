https://ria.ru/20211130/nato-1761491756.html
Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр
Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр - РИА Новости, 30.11.2021
Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр
Швеция не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, представляя политику нового... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T16:33
2021-11-30T16:33
2021-11-30T16:33
в мире
швеция
нато
магдалена андерссон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c4f87d9d1e611a0c60ec20e5bd1078a2.jpg
ЦЮРИХ, 30 ноя - РИА Новости. Швеция не планирует присоединяться к Североатлантическому альянсу, заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, представляя политику нового правительства."Неучастие в военных союзах хорошо служит нашей стране и способствует стабильности и безопасности в Северной Европе. Швеция не будет подавать заявку на членство в НАТО. Швеция не будет занимать пассивную позицию, если другая скандинавская страна или государство-член ЕС пострадает от стихийного бедствия или нападения, и мы ожидаем, что эти страны будут действовать таким же образом, если это коснется Швеции", - говорится в заявлении Андерссон, опубликованном на сайте правительства.Премьер-министр также заявила, что Швеция укрепит свое сотрудничество в области обороны с Финляндией и другими северными странами-соседями в рамках ЕС, с Соединенными Штатами Америки и в партнерстве с НАТО.По ее словам, восстанавливаются пять полков и крыло Военно-воздушных сил в Фалуне, Соллефтео/Эстерсунде, Арвидсьяуре, Кристинехамне, Гетеборге и Уппсале. Как заявила Андерссон, также разрабатывается обновленная стратегия национальной безопасности Швеции.
https://ria.ru/20211129/neprisoedinenie-1761330189.html
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155144/74/1551447436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8675c3cd61e85a69f0d21dbd7cbfabf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швеция, нато, магдалена андерссон
Швеция не будет вступать в НАТО, заявила новая премьер-министр
Премьер-министр Швеции Андерссон: мы не будем подавать заявку на членство в НАТО