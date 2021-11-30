https://ria.ru/20211130/nato-1761448970.html
НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат
НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат - РИА Новости, 30.11.2021
НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат
Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T14:05
2021-11-30T14:05
2021-11-30T14:06
в мире
нато
константин гаврилов
европа
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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.США намерены усилить военное сдерживание России в Европе и создать условия для более эффективной деятельности сил НАТО в регионе, заявила ранее исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин."Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, чреватого ужасающими последствиями. Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, в регионе могут появиться американские ракеты средней дальности. Континент становится заложником вольных решений и действий США. Вопрос – кому это выгодно?", - сказал Гаврилов РИА Новости.
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в мире, нато, константин гаврилов, европа
14:05 30.11.2021 (обновлено: 14:06 30.11.2021)
НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат
Глава делегации в Вене Гаврилов: НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС