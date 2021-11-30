https://ria.ru/20211130/nato-1761448970.html

НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат

НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат - РИА Новости, 30.11.2021

НАТО возвращается к старым сценариям противостояния в ЕС, заявил дипломат

Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T14:05

2021-11-30T14:05

2021-11-30T14:06

в мире

нато

константин гаврилов

европа

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ВЕНА, 30 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, заявил РИА Новости глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.США намерены усилить военное сдерживание России в Европе и создать условия для более эффективной деятельности сил НАТО в регионе, заявила ранее исполняющая обязанности заместителя помощника американского министра обороны по политическим вопросам Мара Карлин."Очевидно, что натовцы сознательно возвращаются к сценариям биполярного противостояния в Европе, чреватого ужасающими последствиями. Военная инфраструктура НАТО приближается к нашим границам, в регионе могут появиться американские ракеты средней дальности. Континент становится заложником вольных решений и действий США. Вопрос – кому это выгодно?", - сказал Гаврилов РИА Новости.

https://ria.ru/20211130/nato-1761435504.html

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в мире, нато, константин гаврилов, европа