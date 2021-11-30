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НАТО провоцирует милитаризацию киберпространства и космоса, заявили в МИД
НАТО провоцирует милитаризацию киберпространства и космоса, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2021
НАТО провоцирует милитаризацию киберпространства и космоса, заявили в МИД
Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО подрывает усилия по недопущению использования этих сфер в военных целях, говорится в... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:32
2021-11-30T13:32
2021-11-30T13:32
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО подрывает усилия по недопущению использования этих сфер в военных целях, говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ во вторник."Объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО, в том числе по смыслу статьи 5 Вашингтонского договора, подрывает международные усилия по формированию юридически обязывающих механизмов по недопущению использования этих сфер в военных целях", - говорится в сообщении.
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безопасность, нато, космос - риа наука, россия
НАТО провоцирует милитаризацию киберпространства и космоса, заявили в МИД
В МИД раскритиковали объявление киберпространства и космоса "операционными средами" НАТО