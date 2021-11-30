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Киев увидел дулю в трубе
В Киеве заявили об отсутствии "даже намека" на переговоры о транзите газа - РИА Новости, 30.11.2021
Киев увидел дулю в трубе
Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии диалога с Москвой о новом транзитном договоре. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T06:56
2021-11-30T08:45
в мире
украина
газпром
алексей миллер
нафтогаз украины
юрий витренко
северный поток — 2
nord stream 2 ag
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии диалога с Москвой о новом транзитном договоре.Он также пожаловался на то, что участие "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" не позволяет Киеву остановить этот процесс."Нет никакого права вето", — признал он. При этом глава компании добавил, что Киев готов оспаривать финальную сертификацию в суде, если посчитает, что она не соответствует европейскому законодательству.Прокачка газа через украинскую территориюДействующее соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам."Северный поток — 2"Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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в мире, украина, газпром, алексей миллер, нафтогаз украины, юрий витренко, северный поток — 2, nord stream 2 ag, оператор гтс украины, россия
06:56 30.11.2021 (обновлено: 08:45 30.11.2021)
 
В Киеве заявили об отсутствии "даже намека" на переговоры о транзите газа

Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что нет "даже намека" на переговоры о транзите газа

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
Газокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии диалога с Москвой о новом транзитном договоре.

"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров. <...> Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения ", — посетовал он в беседе с агентством Reuters.

Он также пожаловался на то, что участие "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" не позволяет Киеву остановить этот процесс.
"Нет никакого права вето", — признал он. При этом глава компании добавил, что Киев готов оспаривать финальную сертификацию в суде, если посчитает, что она не соответствует европейскому законодательству.
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Прокачка газа через украинскую территорию

Действующее соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
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"Северный поток — 2"

Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.
 
В миреУкраинаГазпромАлексей МиллерНафтогаз УкраиныЮрий ВитренкоСеверный поток — 2Nord Stream 2 AGОператор ГТС УкраиныРоссия
 
 
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