Киев увидел дулю в трубе

06:56 30.11.2021 (обновлено: 08:45 30.11.2021)
В Киеве заявили об отсутствии "даже намека" на переговоры о транзите газа
Глава "Нафтогаза" Витренко заявил, что нет "даже намека" на переговоры о транзите газа
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазокомпрессорная станция в Закарпатской области Украины
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил об отсутствии диалога с Москвой о новом транзитном договоре.
"Нет ничего, даже намека, официальных или неофициальных переговоров. <...> Мы обсуждаем с американцами и немцами, что все бы мы хотели, чтобы транзит продолжился, но русские не хотят начинать эти обсуждения ", — посетовал он в беседе с агентством Reuters.
Он также пожаловался на то, что участие "Нафтогаза" и "Оператора ГТС Украины" в сертификации Nord Stream 2 AG как основного оператора "Северного потока — 2" не позволяет Киеву остановить этот процесс.
"Нет никакого права вето", — признал он. При этом глава компании добавил, что Киев готов оспаривать финальную сертификацию в суде, если посчитает, что она не соответствует европейскому законодательству.
Прокачка газа через украинскую территорию
Действующее соглашение между Россией и Украиной, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021-2024 годах по 40 миллиардов кубометров газа в год. Причем "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.
Глава компании Алексей Миллер ранее заявлял, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину и после 2024 года, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.
При этом он указывал, что объемы должны будут соответствовать объемам закупки российского газа компаниями стран ЕС по новым контрактам.
"Северный поток — 2"
Трубопровод тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на многочисленные санкции Соединенных Штатов и противодействия со стороны других государств, в сентябре строительство магистрали завершилось.
Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 (единственный акционер — "Газпром") в качестве основного оператора трубы. Противники считают, что это противоречит обновленной Газовой директиве ЕС, согласно которой добычей и поставками должны заниматься разные компании. Однако, по мнению Москвы, к моменту изменения правил в проект были сделаны миллиардные инвестиции с учетом прежней правовой ситуации.
В середине ноября Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) приостановило процедуру, порекомендовав Nord Stream 2 создать немецкую "дочку", которой предстоит вновь подать полный комплект документов для сертификации.