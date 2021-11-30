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В Перу археологи обнаружили странную связанную мумию
В Перу археологи обнаружили странную связанную мумию - РИА Новости, 30.11.2021
В Перу археологи обнаружили странную связанную мумию
В Перу, в подземной гробнице археологи обнаружили странную мумию полностью связанную веревками, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T04:03
2021-11-30T04:03
2021-11-30T04:03
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В Перу, в подземной гробнице археологи обнаружили странную мумию полностью связанную веревками, сообщает Daily Mail. Останки человека, пол которого еще не установлен, ученые обнаружили в районе Кахамаркилья, который расположен в нескольких километрах от Лимы. По словам экспертов, мумии может быть от 800 до 1200 лет, и она принадлежит к доинкской цивилизации. Он пояснил, что скорее всего, столь странное положение мумии было связано с каким-то "погребальным обрядом".Ван Дален Луна пояснил, что мумифицированный человек жил в высокогорных районах Анд на территории современного Перу — примерно за 200, а то и 600 лет до появления инков. Но более точные сведения станут известны после дополнительных исследований.По словам археологов, помимо этого открытия, в гробнице также были обнаружены каменные орудия труда и керамические горшки, внутри которых ученые идентифицировали следы растительных веществ.
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археология, новости культуры, лима (город), перу
В Перу археологи обнаружили странную связанную мумию
Археологи обнаружили в Перу странную мумию, связанную веревками
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
В Перу, в подземной гробнице археологи обнаружили странную мумию полностью связанную веревками, сообщает
Daily Mail.
1 из 3
Мумия, обнаруженная в Кахамаркилье, Перу
2 из 3
Мумия, обнаруженная в Кахамаркилье, Перу
3 из 3
Мумия, обнаруженная в Кахамаркилье, Перу
1 из 3
Мумия, обнаруженная в Кахамаркилье, Перу
2 из 3
Мумия, обнаруженная в Кахамаркилье, Перу
3 из 3
Мумия, обнаруженная в Кахамаркилье, Перу
Останки человека, пол которого еще не установлен, ученые обнаружили в районе Кахамаркилья, который расположен в нескольких километрах от Лимы. По словам экспертов, мумии может быть от 800 до 1200 лет, и она принадлежит к доинкской цивилизации.
"Главная особенность мумии заключается в том, что все ее тело было связано веревками, а свое лицо умерший прикрывал руками", — прокомментировал руководитель раскопок, профессор и археолог Питер Ван Дален Луна.
Он пояснил, что скорее всего, столь странное положение мумии было связано с каким-то "погребальным обрядом".
Ван Дален Луна пояснил, что мумифицированный человек жил в высокогорных районах Анд на территории современного Перу — примерно за 200, а то и 600 лет до появления инков. Но более точные сведения станут известны после дополнительных исследований.
По словам археологов, помимо этого открытия, в гробнице также были обнаружены каменные орудия труда и керамические горшки, внутри которых ученые идентифицировали следы растительных веществ.