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В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра - РИА Новости, 30.11.2021
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил до вечера вторника оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической... РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T13:00
2021-11-30T13:00
2021-11-30T13:00
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гидрометцентр
погода
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Гидрометцентр объявил до вечера вторника оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за сильного ветра, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения."Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба", - говорится в сообщении.Оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра с порывами 20-25 метров в секунду объявлен в Москве и области до 21 часа 30 ноября, желтый уровень из-за ветра с порывами до 17-22 действует в с 21 часа 30 ноября до 9 часов 1 декабря. Кроме того, действует желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы (до 11 часов 2 декабря) и мокрого снега (до 21 часа 30 ноября).
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общество, москва, гидрометцентр, погода
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за ветра
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра