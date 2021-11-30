https://ria.ru/20211130/moderna-1761396518.html

Глава Moderna раскритиковал решение властей США забрать 60% вакцин

Глава Moderna раскритиковал решение властей США забрать 60% вакцин - РИА Новости, 30.11.2021

Глава Moderna раскритиковал решение властей США забрать 60% вакцин

Компанию Moderna вынудили отдать властям США 60% произведенных вакцин от коронавируса, заявил главный исполнительный директор корпорации Стефан Бансель в ответ... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T10:12

2021-11-30T10:12

2021-11-30T11:06

распространение коронавируса

в мире

сша

африка

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/06/1731290603_0:166:3053:1883_1920x0_80_0_0_9458cec1ee5c03bcd8e0e89a4af55558.jpg

ЛОНДОН, 30 ноя — РИА Новости. Компанию Moderna вынудили отдать властям США 60% произведенных вакцин от коронавируса, заявил главный исполнительный директор корпорации Стефан Бансель в ответ на критику в адрес международных производителей вакцин из-за недостаточной поддержки развивающихся стран."Это было главным образом политическое решение богатых стран. В США нам сказали, что у нас нет другого выбора, кроме как отдать 60% нашей продукции американскому правительству. Это не было решением Moderna, это решило правительство США", — заявил он в интервью газете Financial Times.Бансель добавил, что 70 миллионов доз препарата, предназначенных для стран Африки, находятся на складах по вине международной программы COVAX или руководства отдельных стран.Ранее сообщалось, что главный научный специалист американской администрации по борьбе с COVID-19 Дэвид Кесслер предупредил компанию Moderna о возможных мерах со стороны США, если та не предоставит достаточное количество вакцин от коронавируса для всемирной инициативы COVAX, направленной на равный доступ к прививкам от коронавирусной инфекции.По данным СМИ, американские власти ранее попросили фармакологическую корпорацию предоставить для COVAX вакцины от COVID-19 "по некоммерческим ценам". Кесслер, заявил, что Вашингтон выделил Moderna 10 миллиардов долларов, которые пошли на финансирование исследований и поставку препарата.

https://ria.ru/20211129/omikron-1761304799.html

https://ria.ru/20211130/vaktsina-1761387214.html

сша

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, африка, коронавирус covid-19